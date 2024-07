Deze Brabanders komen vandaag in actie op de Spelen

Ook deze zondag is er weer volop actie op de Olympische Spelen in Parijs. In TeamNL zitten veel Brabanders die gaan voor een mooie prestatie. We zetten daarom voor het gemak even op een rijtje welke sporters uit onze provincie vandaag in actie komen.

Zondag 28 juli

Handboogschieten

Laura van der Winkel betreedt om exact zeven voor tien in de ochtend het strijdtoneel met haar teamgenoten. Ze neemt het dan op tegen Frankrijk. De winnaar moet dan om kwart over twee tegen India. Het is extra bijzonder om hun verrichtingen eens te bekijken, want na 29 jaar heeft Nederland zich weer geplaatst voor dit onderdeel van de Spelen.

Van der Winkel, geboren in Best, is trouwens ook nog op 30 en 31 juli en 1 augustus te zien op andere onderdelen van het handboogschieten.

LEES OOK: Van der Winkel tevreden na kwalificatie, 'al laten punten dat niet zien'

Schermen

In de voorrondes van het schermen kun je vanaf half tien vanochtend de Bossche Tristan Tulen zien. Dat is enigszins een verrassing omdat hij zich pas op het allerlaatste moment plaatste voor de Spelen. Of hij een medaille gaat winnen, is nog maar de vraag. Tulen is 45e wereldwijd en staat dus niet in de absolute top. Dat hoeft alleen niks te betekenen: zo rekende hij eerder af met de Zwitserse top-20 speler Alexis Bayard. In 2023 wist Tristan op de Europese Spelen een gouden medaille te pakken.

Turnen

Na de mannen zaterdag is het vandaag aan de turnvrouwen. Vanaf tien voor drie vanmiddag starten zij met hun kwalificaties. In het Nederlandse team onder meer Tisha Volleman. De 24-jarige turnster uit Eindhoven hoorde pas op het allerlaatste moment dat ze toch mee mocht doen aan de Spelen. Ze werd opgeroepen als vervanger voor de geblesseerde Vera van Pol.

Lukt het de Nederlandse vrouwen om zich te plaatsen voor de teamfinale dan zien we hen op dinsdag terug in die finale.

LEES OOK: Turnster Tisha Volleman op laatste moment opgeroepen voor Olympische Spelen

Beachvolleybal

De Werkendamse Raïsa Schoon is voor de eerste keer te zien bij het beachvolleybal. Ze neemt het met haar teamgenoot om drie uur vanmiddag op tegen de Franse Paulikiene en Raupelyte. Schoon is de dochter van olympisch atlete Debora Kadijk, die in 1996 en 2000 uitkwam voor team-NL. Voor Raïsa is het nu ook de tweede keer dat ze meedoet aan de Olympische Spelen. De eerste keer was in 2021 in Tokio. De Werkendamse heeft een druk schema en komt ook 30 juli en 2 augustus in actie.

Hockey

Om af te sluiten: nog eens de hockeymannen. Na de eerste partij tegen Zuid-Afrika, 5-3 winst, nemen zij het op tegen de Franse mannen. Dit tweede duel is op tv te volgen vanaf kwart voor acht vanavond.

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT:

Opvallend veel Brabanders in de Nederlandse hockeyploeg, dit zijn ze