Brand bij omstreden afvalstoffendienst, sluiting dreigt

Op het terrein van de afvalstoffendienst van de gemeente Den Bosch is zondagavond brand uitgebroken in een container. Een fikse rookpluim was tot in de wijde omtrek te zien. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

De Bossche afvalverwerker ligt al langer onder een vergrootglas vanwege problemen met de veiligheid op de werkvloer. Als er nog één zware overtreding plaatsvindt, moet de afvalstoffendienst definitief haar deuren sluiten. Zondagavond ging de brandweer met meerdere wagens naar de Treurenberg om de brand te blussen. Iemand van de gemeente Den Bosch heeft de container opgepikt en verder de plaats opgereden. Er werd geprobeerd om het afval uit de container te halen en uit elkaar te trekken, om de inhoud te blussen. De brand trok behoorlijk wat bekijks. Veiligheidsproblemen

En dat terwijl er al langer problemen zijn rondom de veiligheid op de werkvloer bij de Bossche afvalverwerker. In februari dit jaar werd de overslaghal aan de Treurenberg zelfs een aantal weken gesloten door de Arbeidsinspectie, omdat de veiligheid niet op orde was. Later, in mei, werd een afdeling van de afvalstoffendienst gesloten in verband met een incident met gevaarlijke stoffen. Laatste waarschuwing

Wanneer er nog één zware overtreding plaatsvindt, moet de afvalstoffendienst van de Arbeidsinspectie definitief sluiten. Dat blijkt uit documenten die Omroep Brabant heeft opgevraagd bij de gemeente. Tijdens een gesprek in mei dit jaar gaf de Arbeidsinspectie aan dat de maat vol is.