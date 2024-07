Dag 3 van de Olympische Spelen: doorgaan triatlon nog onzeker

Bij de Olympisch Spelen in Parijs komen ook maandag weer Brabanders in actie. Het roeien, zwemmen, hockeyen, turnen en boksen hebben een Brabants tintje. In dit dagoverzicht houden we je op de hoogte van hun prestaties.

Triatleten weten nog niet waar ze aan toe zijn

Het is nog steeds onduidelijk wanneer de triatlon wordt gehouden. Op zijn vroegst dinsdagmorgen wordt hierover een besluit genomen. Mogelijk zal dit olympsich onderdeel niet vóór vrijdag plaatsvinden. Bondscoach Marcel Wouda van de Nederlandse triatleten hield maandag al rekening met nog meer vertraging. Eén van zijn pupillen is Maya Kingma uit Breda. De uit Tilburg afkomstige Wouda waarschuwde maandag voor de slechte waterkwaliteit van de Seine, waar het zwemonderdeel van de triatlon wordt afgewerkt. HIj wil voorkomen dat zijn triatleten besmet raken met de bacterie E. coli: "Je hoeft maar één bacterie binnen te krijgen en dan heb je al een probleem." Holland Acht naar herkansing

De Holland Acht is in de eerste heat van het roeien bij de Olympische Spelen als tweede geëindigd. De heat werd gewonnen door het team van Amerika. De Amerikanen gaan als eerste direct naar de finale. Nederland krijgt donderdag nog een kans om zich te plaatsen voor de finale. Sander de Graaf (Made), Jacob van de Kerkhof (Helmond) en stuurvrouw Dieuwke Fetter (die opgroeide in Dommelen) maken deel uit van de Holland Acht. De herkansing wordt donderdag om tien voor half elf gevaren. Vijf landen strijden dan om nog vier finaleplekken. De finale is op zaterdag 3 augustus.

Holland Acht gaat op herkansing (Archieffoto: ANP)

Zwemster Maaike de Waard naar halve finale

Maaike de Waard uit Eindhoven heeft zich bij de Olympische Spelen in Parijs geplaatst voor de halve finale van de 100 meter rugslag. De Waard behoorde tot de zestien zwemsters die zich kwalificeerden voor de halve finale. De Waard plaatste zich als dertiende, in een tijd van 1.00,12 minuut. Ook Kira Toussaint kwalificeerde zich voor de halve finale. Zij noteerde met 59,84 seconden de tiende tijd.

Maaike de Waard plaatst zich voor halve finale 100 meter rugslag (Foto: ANP)