Dag 3 van de Olympische Spelen: hockeysters winnen moeizaam

Bij de Olympisch Spelen in Parijs komen ook maandag weer Brabanders in actie. Het roeien, zwemmen, hockeyen, turnen en boksen hebben een Brabants tintje. In dit dagoverzicht houden we je op de hoogte van hun prestaties.

Maaike de Waard grijpt naast finaleplaats

Het is Maaike de Waard niet gelukt om zich te plaatsen voor de finale van de 100 meter rugslag. De Eindhovense kwam er amper aan te pas. Ze werd zevende in haar halve finale met 1.00,22 minuut. Haar halve finale werd met 57,99 gewonnen door Kaylee McKeown, de olympisch kampioene van Tokio. Op de Zomerspelen in Tokio (2021) werd De Waard ook uitgeschakeld in de halve finales. Kira Toussaint, de andere Nederlandse die zich had willen kwalificeren, slaagde evenmin in haar opzet. De beste acht zwemsters kwalificeerden zich voor de eindstrijd van dinsdag.

Tweede zege voor hockeyvrouwen

De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede wedstrijd gewonnen. Het duel met Duitsland leverde een erg moeizame 2-1 zege op. De Duitse tegenstander was lang erg moeilijk te bestrijden en nam verdiend de leiding. Eén van de Nederlandse treffers kwam van de stick van Yibbi Jansen. Zij maakte in het laatste kwart gelijk. Marijn Veen besliste het treffen met een knappe actie. Van Frankrijk werd al met 6-2 gewonnen. Den Bosch-speelster Jansen had ook toen een groot aandeel in de winst.

Bondscoach Paul van Ass, die nu 40 van de 42 interlands met Oranje won, zal over een groot deel van de wedstrijd niet tevreden zijn geweest. Zijn ploeg speelde slordig en wist voor rust nauwelijks kansen te creëren. Felice Albers raakte in het tweede kwart nog wel de paal. Titelverdediger Nederland vervolgt de groepsfase woensdag tegen China. Liefst negen Brabantse hockeysters maken deel uit van de selectie van Van Ass.

Chelsey Heijnen wint bij debuut

Beter konden de Olympische Spelen niet beginnen voor Chelsey Heijnen. De 25-jarige Roosendaalse won maandagavond haar eerste partij in de klasse tot 60 kilogram. De olympische debutante nam het op tegen de twee jaar jongere Won Ungyong uit Korea. Heijnen deelde vanaf het begin de lakens uit. De voormalige rugbyspeelster schreef de eerste en tweede ronde op haar naam. De derde was voor Won, maar dat kon de pret niet drukken.

Heijnen treft woensdag in de kwartfinales de als tweede geplaatste Beatriz Ferreira. De jury kende de 31-jarige Braziliaanse in haar partij tegen de Amerikaanse Jajaira Gonzalez unaniem de overwinning toe (5-0). De finale staat voor zondag gepland in het tennisstadion van Roland Garros. Heijnen is de enige Nederlandse boksster in Parijs. De winnares van het WK-brons in 2022 mocht in de achtste finales beginnen.

Triatleten weten nog niet waar ze aan toe zijn

Het is nog steeds onduidelijk wanneer de triatlon wordt gehouden. Op zijn vroegst dinsdagmorgen wordt hierover een besluit genomen. Mogelijk zal dit olympsich onderdeel niet vóór vrijdag plaatsvinden. Bondscoach Marcel Wouda van de Nederlandse triatleten hield maandag al rekening met nog meer vertraging. Eén van zijn pupillen is Maya Kingma uit Breda.

De uit Tilburg afkomstige Wouda waarschuwde maandag voor de slechte waterkwaliteit van de Seine, waar het zwemonderdeel van de triatlon wordt afgewerkt. HIj wil voorkomen dat zijn triatleten besmet raken met de bacterie E. coli: "Je hoeft maar één bacterie binnen te krijgen en dan heb je al een probleem."

Holland Acht naar herkansing

De Holland Acht is in de eerste heat van het roeien bij de Olympische Spelen als tweede geëindigd. De heat werd gewonnen door het team van Amerika. De Amerikanen gaan als eerste direct naar de finale.

Nederland krijgt donderdag nog een kans om zich te plaatsen voor de finale. Sander de Graaf (Made), Jacob van de Kerkhof (Helmond) en stuurvrouw Dieuwke Fetter (die opgroeide in Dommelen) maken deel uit van de Holland Acht.

De herkansing wordt donderdag om tien voor half elf gevaren. Vijf landen strijden dan om nog vier finaleplekken. De finale is op zaterdag 3 augustus.