Dag 3 van de Olympische Spelen: Holland Acht naar herkansing

Maandag komen er bij de Olympisch Spelen in Parijs weer Brabanders in actie. Het roeien, zwemmen, hockeyen, turnen en boksen hebben een Brabants tintje. In dit dagoverzicht houden we je op de hoogte van hun prestaties.

Holland Acht naar herkansing

De Holland Acht is in de eerste heat van het roeien bij de Olympische Spelen als tweede geëindigd. De heat werd gewonnen door het team van Amerika. De Amerikanen gaan als eerste direct naar de finale. Nederland krijgt donderdag nog een kans om zich te plaatsen voor de finale. Sander de Graaf (Made), Jacob van de Kerkhof (Helmond) en stuurvrouw Dieuwke Fetter (die opgroeide in Dommelen) maken deel uit van de Holland Acht. De herkansing wordt donderdag om tien voor half elf gevaren. Vijf landen strijden dan om nog vier finaleplekken. De finale is op zaterdag 3 augustus. Zwemster 100 meter rugslag

Bij het zwemmen staan de series en de halve finale bij de 100 meter rugslag op het programma. Voor Nederland probeert Maaike de Waard (Eindhoven) een plek in de halve finale te veroveren . Hockeyvrouwen

De Nederlandse hockeyvrouwen spelen vanavond om kwart voor acht tegen Duitsland. De Nederlandse vrouwen wonnen hun eerste wedstrijd tegen Frankrijk met 6-2. Yibbi Jansen uit Den Bosch had een groot aandeel in de winst door vier strafcorners te verzilveren. Liefst acht Brabantse hockeysters maken deel uit van de selectie van bondcoach Paul van Ass. Duitsland versloeg in de eerste wedstrijd in poule A Japan met 2-0. Boksen

Boksster Chelsey Heijnen komt vanavond voor het eerst in actie op de Spelen. De Roosendaalse neemt het om kwart over tien in de klasse tot 60 kilogram op tegen de als zevende geplaatste Won Ungyong uit Noord-Korea. De verrichtingen van Heijnen worden in de Roosendaalse boksschool Aleco op de voet gevolgd door leden van de boksschool. LEES OOK: Gisteren greep handboogschutter Van der Winkel naast het brons