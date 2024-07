Explosie verwoest voordeur en hal van huis, delen van gevel liggen in tuin

Bij een huis aan de Antwerpenlaan in Eindhoven vond zondagnacht een explosie plaats. De schade is groot. In oktober vorig jaar was bij ditzelfde huis ook al een ontploffing. Toen ging er zwaar vuurwerk af terwijl een man en zijn dochter thuis waren.

De schade aan het huis waar de explosie zondagnacht plaatsvond, is groot. Delen van de gevel liggen in de voortuin, overal ligt glas en in het stucwerk in de hal zitten gaten. Ook de hal van het huis bij de buren ligt vol glas. Daar ging het raam naast de voordeur aan diggelen. 'Veel onrust in de straat'

Het huis waar de explosie plaatsvond, staat leeg. Volgens een buurtbewoner zijn de mensen die daar woonden uit huis gezet, omdat er veel onrust in de straat was. Toen op 2 oktober 2023 een explosie bij dit huis plaatsvond, waren hier een man en zijn dochter thuis. Zij raakten niet gewond, maar het huis raakte wel zwaar beschadigd. Er was toen zwaar vuurwerk afgestoken. Dit was op het raam van het huis geplakt. Meisje (17) en mannen verdacht

Justitie verdenkt een 17-jarig meisje ervan deze explosie te hebben veroorzaakt. Dit zou ze in opdracht van twee mannen hebben gedaan. Ze kreeg hiervoor 250 euro, dat ze moest delen met een man die haar naar de Antwerpenlaan reed. Die chauffeur zou de explosies hebben gefilmd. Uit berichten op hun mobieltjes maakt justitie op dat de twee wel in waren voor nog meer van dergelijke klusjes. Ze konden het geld goed gebruiken. Ook de opdrachtgevers hadden volgens justitie nog meer van dit soort plannen. Over het motief voor de aanslagen is nog niets bekend.

Foto: SQ Vision.