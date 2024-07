Vrouw vreesde voor haar leven, man die haar mishandelde cel in

Ze heeft haar leven weer enigszins op de rit, maar een 23-jarige vrouw uit Tilburg is lange tijd door een hel gegaan. Oorzaak was een zware mishandeling en een aanranding waarvan ze in haar eigen appartement het slachtoffer werd. Volgens de rechtbank in Breda was een 34-jarige Kosovaar de dader, zo werd woensdag bepaald. De man kreeg een gevangenisstraf van twee jaar en wacht daarna tbs met dwangverpleging. Ook moet hij bijna 48.000 euro schadevergoeding betalen.

Het was op een zondagmiddag in september 2022 dat er een wildvreemde man voor de deur van het appartement van de Tilburgse stond. De man zei tijdens de behandeling van zijn zaak, twee weken geleden, dat hij in het appartementencomplex aan het Boksdoornerf op zoek was naar een vriend. Toen hij niet hem, maar de Tilburgse in de deuropening zag, schrok hij en ging hij door het lint. Maar, zo vroeg de rechter hem, hoe kan iemand schrikken van 'zo’n jonge, knappe vrouw'? De man moest het antwoord schuldig blijven: “Ze heeft niks gedaan, maar ik voelde me toch aangevallen en wilde me verdedigen.” Hij gaf ook toe dat hij gedronken had, minstens acht glazen bier.

"Ik heb zoveel geleden, minuten leken uren te duren."