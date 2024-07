'Man gaat als beest tekeer' tegen vrouw (23): cel en tbs geëist

“Je bent als een beest tekeer gegaan en je hebt geen idee welke ellende je mij, mijn familie en vrienden hebt aangedaan.” Een Tilburgse van nu 23 wond er woensdagmorgen tijdens een rechtszaak in Breda geen doekjes om. Iets meer dan twee jaar geleden werd ze zwaar mishandeld in haar eigen appartement.

De vermoedelijke dader, een 34-jarige Kosovaar, stond deze woensdag terecht. De man zou haar, naast de mishandeld, hebben aangerand nadat hij de woning aan het Boksdoornerf was binnengestormd. Volgens de officier van justitie moet deze man fors gestraft worden, want het is de vraag of de Tilburgse ooit helemaal zal herstellen. Justitie eiste twee jaar cel, tbs met dwangverpleging en een schadevergoeding van ruim zestigduizend euro.

De verdachte zelf was niet zo spraakzaam. De Kosovaar maakte een wat afwezige indruk. Vaak kwam hij niet verder dan ‘ja’ of ‘nee’ op vragen van de rechter. Of hij zei zich iets niet te kunnen herinneren. Enigszins fel werd hij pas wanneer hij werd geconfronteerd met de beschuldiging dat hij tussen de benen van het slachtoffer heeft gezeten.

De Tilburgse noemde wat haar is overkomen 'het meest verschrikkelijke hoofdstuk in haar leven'. Het begon op zondagmiddag 18 september 2022, rond halfvijf. Ze dacht dat haar moeder voor de deur stond toen er werd aangebeld. Direct nadat ze een voor hem onbekende man zag staan, probeerde ze de deur te sluiten.

Hiervoor kreeg ze geen kans, want ze werd aan haar haren naar binnen gesleurd. Gevolgd door vuistslagen op hoofd, achterhoofd en andere lichaamsdelen. Ook werd ze bijna gewurgd en zou de bezoeker meermalen zijn handen in haar schaamstreek hebben gestoken.

Het slachtoffer schreeuwde het uit en werd gered door de vriend van een benedenbuurvrouw, bij wie de Kosovaar even daarvoor ook al had aangebeld. De belager sprong in paniek over het balkon en viel vervolgens vijf etages naar beneden, op een fietsenstalling.

'Ik voelde me aangevallen'

De verdachte verklaarde tegen de rechter dat hij in het appartementencomplex waar de vrouw woonde, een vriend wilde opzoeken. En dat hij was geschrokken toen hij de Tilburgse in de deuropening zag staan. Maar, zo vroeg de rechter hem, hoe kan iemand schrikken van 'zo’n jonge, knappe vrouw'? De verdachte wist er geen zinnig antwoord op te geven: “Ze heeft niks gedaan, maar ik voelde me toch aangevallen en wilde me verdedigen.”

Het gevolg: een enorm opgezwollen oog, bloeduitstortingen over haar hele lichaam en een hersenschudding. De Tilburgse is nog aan het revalideren, slaapt slecht en heeft last van vermoeidheid. Ook kostte het haar heel veel moeite om de draad van het studeren aan de Fontys-musicalopleiding op te pakken. Ze is vorige week geslaagd, meldde ze trots.

Psychiatrische stoornissen

Deskundigen hebben geen vinger kunnen krijgen achter het gedrag van deze 'hele zieke' man. Wat zeker is: hij kampt met ernstige psychiatrische stoornissen en kan slecht omgaan met (seksuele) gevoelens en alcohol. Die middag had hij zeker acht glazen bier gedronken en was hij in de war.

Maar waarom de stoppen zo zijn doorgeslagen en hoe hij nu het best behandeld kan worden, dat bleef onduidelijk. Het Tilburgse slachtoffer sprak de hoop uit dat de maatschappij tegen mensen zoals de Kosovaar kan worden beschermd: “In een paar minuten tijd heb je mijn hele leven op de kop gezet. Ik heb moeten vechten voor mijn leven.” Over twee weken doet de rechter uitspraak.

De man viel na zijn vluchtpoging op een fietsenstalling: