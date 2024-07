Slagers glunderen na rampzalig voorjaar: 'Het is eindelijk barbecueweer'

Eindelijk schijnt de zon deze week weer volop in Brabant en dat betekent: barbecueën! De afgelopen maanden ontbrak het juist aan dat barbecueweer en dat hebben de slagers gemerkt. "Heel het voorjaar liepen we flink extra omzet mis, maar een lange nazomer zou het nog goed kunnen maken", hoopt slager Lars van Riel uit Oosterhout.

"Dit zijn de mooie dingen in het leven", straalt slager Van Riel als hij even een kijkje neemt bij de barbecue die voor zijn winkel staat. "De geur en het weer zorgen dat mensen zin krijgen om zelf ook de barbecue aan te steken."

Gemist seizoen

Klanten van de Oosterhoutse slager, zoals Brigitte, zijn ook blij. Ze verlaat opgewekt de winkel met lamsrackjes en 'heerlijk Spaans gemarineerde kippetjes'.

"Na al die regen kunnen we eindelijk weer in de tuin barbecueën," zegt ze lachend. "Het is toch gek? Het is bijna augustus en we hebben pas dit weekend de barbecue schoongemaakt."

Ook andere slagers in Brabant, zoals Jennifer en Richard Verhulst uit Zundert, hadden meer van het voorjaar en de zomer verwacht. "Normaal begint het met de Pasen al, maar dit jaar niet. Veel bedrijfsuitjes en seizoensafsluitingen die normaal voor extra omzet zorgen, gingen ook niet door."

Topdrukte

Maar nu is het dus druk. Slagerij Bouwmans in Deurne merkt het ook. "We verkopen nu vooral barbecuevlees. Je merkt dat mensen veel meer impulsaankopen doen met mooi weer", zegt Bouwmans. Richard Verhulst uit Zundert hoopt dat het mooie weer blijft. "Met een beetje geluk kunnen mensen nog barbecueën in augustus, september en zelfs oktober."

Veranderd barbecuepubliek

Lars ziet dat er de laatste jaren niet meer per se zon nodig is om lekker te barbecueën. "Buiten koken met een kamado, zoals de Big Green Egg, is erg populair. Zestig procent van de mensen heeft nu zo'n ding. Zij bereiden er een hele maaltijd op," legt hij uit. Daar horen andere producten bij. Lars wijst een stevige entrecote en ribeye aan. "Maar ook deze groep mensen willen droog weer", zegt hij schouderophalend.

Ondertussen zijn er nog genoeg ouderwetse mooi-weer-barbecueërs, zoals Suzette die spiesjes koopt bij Lars. "We gaan vanavond genieten en ik denk dat het nu goedkomt. Vanaf nu wordt het zomer," zegt ze hoopvol.