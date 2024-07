Dag 5 Olympische Spelen: Chelsey Heijnen strandt in kwartfinale

Tijdens de Olympisch Spelen in Parijs zijn ook woensdag diverse Brabanders in actie gekomen. Zwemster Marrit Steenbergen uit Geldrop en Chelsey Heijnen, bij het boksen, grepen naast een medaille. In dit dagoverzicht houden we je op de hoogte van de prestaties van onze provinciegenoten.

Zou ze de partij tegen Ferreira hebben gewonnen, dan was Heijnen al zeker geweest van een medaille. In het bokstoernooi krijgen beide verliezers van de halve finales een bronzen medaille.

Heijnen was de enige Nederlandse boksster in Parijs. De winnares van WK-brons in 2022 mocht het olympisch toernooi beginnen in de achtste finales en daarin won ze maandag van de Noord-Koreaanse Won Ungyong.

Kwartfinales eindstation boksster Heijnen op Olympische Spelen Boksster Chelsey Heijnen is op de Olympische Spelen van Parijs uitgeschakeld in de kwartfinales van de klasse tot 60 kilogram. De 25-jarige Roosendaalse was niet opgewassen tegen de als tweede geplaatste Braziliaanse Beatriz Ferreira. Ze verloor dik op punten. De jury was unaniem.

Nederland, dat in Parijs het goud van de Spelen in 2021 verdedigt, won eerder dit toernooi al van Frankrijk en Duitsland.

De wedstrijd werd gespeeld in een leeg stadion. De organisatie nam dat besluit eerder op de avond vanwege naderend noodweer in Parijs. De fans die de wedstrijd zouden bijwonen, waren verontwaardigd over het besluit. Ex-hockeyer Ronald Jansen, vader van topscorer Yibbi, was erg ontstemd. Op Radio1 meldde hij dat de kans op een aanslag groter is dan dreigend onweer. Hij had zijn dochter graag in het stadion aan het werk willen zien.

Hockeyvrouwen blijven winnen en verslaan ook China De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook het derde duel op de Olympische Spelen gewonnen. De ploeg van bondscoach Paul van Ass was met 3-0 te sterk voor China. Nederland heeft net als België nu 9 punten, staat door een minder doelsaldo op plek twee, maar is nu al zeker van een plek in de kwartfinales.

Steenbergen had deze Zomerspelen de eerste Nederlandse zwemster met een olympische medaille kunnen worden sinds Ranomi Kromowidjojo in 2012 in Londen, die toen goud won op de 100 vrij en 50 vrij. Eerder pakten Inge de Bruijn (2000) en Rie Mastenbroek (1936) namens Nederland de olympische titel op het koningsnummer.

Judoka Sanne van Dijke met lege handen naar huis Judoka Sanne van Dijke uit Heeswijk Dinther is er niet in geslaagd om een bronzen medaille te veroveren bij de vrouwen tot 70 kilo. De Belgische Gabriella Willems toonde zich te sterkste in de strijd om de derde plaats. Van Dijke was in de halve finales kansloos tegen de Kroatische Barbara Matic, de nummer 1 van de wereld, waarna ze werd verwezen naar de strijd om het brons. Willems had die strijd gehaald via de herkansingen. Van Dijke zorgde op de Spelen van Tokio met brons voor de enige Nederlandse judomedaille.

Hockeyers verliezen door vroege goal klassieker van Duitsland

De Nederlandse hockeyers hebben hun vierde groepswedstrijd op de Olympische Spelen verloren van Duitsland. De strijd tussen de regerend Europees kampioen (Nederland) en de regerend wereldkampioen (Duitsland) eindigde in 1-0 voor de oosterburen, door een vroeg doelpunt van Niklas Wellen.

Nederland won de eerste twee poulewedstrijden van Zuid-Afrika (5-3) en Frankrijk (4-0). Dinsdag werd met 2-2 gelijkgespeeld tegen Groot-Brittannië. Vrijdag sluit de ploeg van bondscoach Jeroen Delmee de poulefase af met een duel met Spanje.

Sanne van Dijke gaat strijden voor brons

Judoka Sanne van Dijke uit Heeswijk Dinther heeft de halve finale bij de vrouwen tot 70 kilo verloren. In de halve finale was de Kroatische Barbara Matic te sterk voor Van Dijke. Hierdoor maakt zij geen aanspraak meer op goud of zilver.

Van Dijke gaat nu op voor brons. De wedstrijd voor brons is rond kwart over vijf tegen de Belgische Gabriëlla Willems.

Sanne van Dijke is halvefinalist in judotoernooi

Sanne van Dijke is door naar de halve finale van het olympisch judotoernooi. Ze was zojuist te sterk voor de Japanse Saki Niizoe. Niizoe werd al vroeg in de partij bestraft en moest dus in de aanval. Van Dijke profiteerde hiervan en counterde: waza-ari. Van Dijke ging op zoek naar meer, dit was voldoende voor de zege.

Eerder versloeg de judoka uit Heeswijk-Dinther al de Bosnische Aleksandra Samardzic. In de eerste ronde was Van Dijke vrijgeloot. Ze komt uit in de klasse tot 70 kilogram. Barbara Matic uit Kroatië is rond vier uur vanmiddag de volgende opponent van Van Dijke.