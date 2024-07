Dag 5 Olympische Spelen: judoka Van Dijke is halvefinalist

Tijdens de Olympisch Spelen in Parijs komen ook woensdag weer diverse Brabanders in actie. Judoka Sanne van Dijke uit Heeswijk-Dinther en zwemster Marrit Steenbergen uit Geldrop maken kans op een medaille. Vanochtend liet Maya Kingma zich al gelden tijdens de olympische triatlon. In dit dagoverzicht houden we je op de hoogte van de prestaties van onze provinciegenoten.

Sanne van Dijke is halvefinalist in judotoernooi

Sanne van Dijke is door naar de halve finale van het olympisch judotoernooi. Ze was zojuist te sterk voor de Japanse Saki Niizoe. Niizoe werd al vroeg in de partij bestraft en moest dus in de aanval. Van Dijke profiteerde hiervan en counterde: waza-ari. Van Dijke ging op zoek naar meer, dit was voldoende voor de zege.

Eerder versloeg de judoka uit Heeswijk-Dinther al de Bosnische Aleksandra Samardzic. In de eerste ronde was Van Dijke vrijgeloot. Ze komt uit in de klasse tot 70 kilogram. Barbara Matic uit Kroatië is rond vier uur vanmiddag de volgende opponent van Van Dijke.