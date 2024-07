Dag 5 Olympische Spelen: judoka Van Dijke met lege handen naar huis

Tijdens de Olympisch Spelen in Parijs komen ook woensdag weer diverse Brabanders in actie. Zwemster Marrit Steenbergen uit Geldrop maakt kans op een medaille. Vanochtend liet Maya Kingma zich al gelden tijdens de olympische triatlon. In dit dagoverzicht houden we je op de hoogte van de prestaties van onze provinciegenoten.

Judoka Sanne van Dijke met lege handen naar huis Judoka Sanne van Dijke uit Heeswijk Dinther is er niet in geslaagd om een bronzen medaille te veroveren bij de vrouwen tot 70 kilo. De Belgische Gabriella Willems toonde zich te sterkste in de strijd om de derde plaats. Van Dijke was in de halve finales kansloos tegen de Kroatische Barbara Matic, de nummer 1 van de wereld, waarna ze werd verwezen naar de strijd om het brons. Willems had die strijd gehaald via de herkansingen. Van Dijke zorgde op de Spelen van Tokio met brons voor de enige Nederlandse judomedaille.

Sanne van Dijke gaat strijden voor brons

Judoka Sanne van Dijke uit Heeswijk Dinther heeft de halve finale bij de vrouwen tot 70 kilo. In de halve finale was de Kroatische Barbara Matic te sterk voor Van Dijke. Hierdoor maakt zij geen aanspraak meer op goud of zilver.

Van Dijke gaat nu op voor brons. De wedstrijd voor brons zijn rond kwart over vijf tegen de Belgische Gabriëlla Willems.

Sanne van Dijke is halvefinalist in judotoernooi

Sanne van Dijke is door naar de halve finale van het olympisch judotoernooi. Ze was zojuist te sterk voor de Japanse Saki Niizoe. Niizoe werd al vroeg in de partij bestraft en moest dus in de aanval. Van Dijke profiteerde hiervan en counterde: waza-ari. Van Dijke ging op zoek naar meer, dit was voldoende voor de zege.

Eerder versloeg de judoka uit Heeswijk-Dinther al de Bosnische Aleksandra Samardzic. In de eerste ronde was Van Dijke vrijgeloot. Ze komt uit in de klasse tot 70 kilogram. Barbara Matic uit Kroatië is rond vier uur vanmiddag de volgende opponent van Van Dijke.