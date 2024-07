Dag 5 Olympische Spelen: Kingma zevende, 'Van Dijke kan op podium komen'

Tijdens de Olympisch Spelen in Parijs komen ook woensdag weer diverse Brabanders in actie. Judoka Sanne van Dijke uit Heeswijk-Dinther en zwemster Marrit Steenbergen uit Geldrop maken kans op een medaille. Vanochtend liet Maya Kingma zich al gelden tijdens de olympische triatlon. In dit dagoverzicht houden we je op de hoogte van de prestaties van onze provinciegenoten.

Kingma 'superblij' na triatlon

Triatlete Maya Kingma uit Breda is dik tevreden na haar olympische wedstrijd: "Dat ik zevende word, daar ben ik superblij mee." 'In principe moet Van Dijke op podium kunnen komen'

Henk Grol, voormalig topjudoka en nu commentator voor de NOS, schat de kansen op succes voor Sanne van Dijke tijdens het olympisch judotoernooi hoog in. "Ik denk dat ze er goed voorstaat. Ze komt terug van een zware rugblessure, maar in principe moet ze op het podium kunnen komen." LEES OOK: Topjudoka had iedere dag pijn en moest plassen op een speciaal toilet Judoka Van Dijke treft Bosnische of Deense

Sanne van Dijke moet het vandaag in de tweede ronde van het olympisch judotoernooi opnemen tegen de Bosnische Aleksandra Samardzic of de Deense Lærke Olsen. In de eerste ronde is judoka uit Heeswijk-Dinther vrijgeloot. Van Dijke komt uit in de klasse tot 70 kilogram. Ze is een van de medaillekandidaten.

Sanne van Dijke (foto: OrangePictures).

Geen medaille voor sterke Kingma op triatlon

Maya Kingma uit Breda is er niet in geslaagd een medaille te pakken op de olympische triatlon. De Bredase bevond zich zowel tijdens het zwemmen als het fietsen in de kopgroep, maar moest tijdens het hardlopen in de eerste ronde een groepje van vier laten gaan. De zege ging naar de Française Cassandre Beaugrand. Zij kwam na een uur en 54,55 minuten over de finish. Zij bleef de Zwitserse Julie Derron en de Engelse Beth Potter voor. Kingma eindigde een kleine twee minuten achter Beaugrand op de zevende plek. Er was lange tijd onzekerheid of het zwemmen in de Seine wel zou kunnen doorgaan, vanwege de matige waterkwaliteit, maar gisteravond kwam er toch groen licht. LEES OOK: Deze Brabanders komen vandaag in actie op de Spelen

Maya Kingma maakte lange tijd deel uit van de kopgroep (foto: ANP 2024/Robin van Lonkhuijsen).

Waterkwaliteit Seine in orde

De organisatoren hebben eindelijk groen licht gegeven voor de start van de olympische triatlons voor vrouwen en mannen vandaag. De vrouwen startten om acht uur vanochtend en de mannen om kwart voor elf. In de laatste tests gisteren bleek de Seine een acceptabel niveau aan bacteriën te bevatten. Daarmee kwam een eind aan dagen vol onzekerheid over de vraag of het zwemevenement in het centrum van Parijs haalbaar zou zijn. De triatlon begint met anderhalve kilometer zwemmen, met de start vanaf een ponton bij de Pont Alexandre III. Daarna volgt veertig kilometer fietsen en tien kilometer hardlopen door het centrum in de stad. LEES OOK: Keihard rapport over triatlonbond: klokkenluider Maya Kingma is opgelucht

Maya Kingma in actie tijdens de olympische triatlon (foto: ANP 2024/Robin van Lonkhuijsen).