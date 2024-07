Festival geeft geld niet terug aan kaartjeskopers, komt met nieuwe datum

De feestgangers die een kaartje hebben gekocht voor ChilleVille Festival in Breda kunnen hun geld niet meer terugkrijgen. Dat laat de organisatie weten. Het festival, dat eind juni zou plaatsvinden, werd op het laatste moment afgezegd. Gedupeerden kregen te horen dat ze hun geld terug konden krijgen, maar daar ziet de organisatie nu toch vanaf. Er is een nieuwe datum voor het reggaefestival gepland.

In de line-up stonden grote muzieknamen als UB40, Billy Ocean en de Gipsy Kings. Het festival zou plaatsvinden op het Bredase evenemententerrein Breepark. Maar kort van tevoren annuleerde organisator Bom Dia Events de boel. Kaartjeskopers kregen via mail te horen dat dat kwam door een tekort aan materiaal en personeelsleden.

De organisator zou een nieuwe datum kiezen en feestgangers laten weten hoe ze hun geld terug konden krijgen. Maar sinds de mededeling dat het feest was afgelast, bleef het stil. Het gaat waarschijnlijk om een paar duizend gedupeerden. Een aantal feestgangers liet eerder aan Omroep Brabant weten graag geld terug te willen. Het gaat om zo'n 75 tot 250 euro.

LEES OOK: Kaartjeskopers ChillVille Festival hebben geld nog steeds niet terug

'Goed nieuws'

Nu hebben kaartjeskopers eindelijk weer wat gehoord van ChilleVille. "Goed nieuws!", begint de mail. Maar enkele feestgangers laten weten dat het niet bepaald het goede nieuws is waar ze op hoopten. De organisatie heeft een nieuwe datum vastgesteld voor het festival, maar besluit dat kaartjeskopers hun geld niet terug kunnen krijgen.

"We willen iedereen die een ticket heeft gekocht enorm bedanken voor de steun en liefde in de afgelopen weken", zo luidt de mail. "Jullie positieve berichten hebben ons echt gemotiveerd om zo snel mogelijk een nieuwe datum voor het ChilleVille festival vast te stellen." De nieuwe datum is juli volgend jaar. Het kaartje dat mensen voor dit jaar hebben gekocht, blijft geldig voor de nieuwe editie.

Maar dat betekent volgens de organisator ook dat niemand geld terug kan krijgen. Dat zou niet mogelijk zijn door de hoge kosten. Waarschijnlijk kunnen mensen hun tickets wel doorverkopen via het verkoopplatform TicketSwap.

Recht op terugbetaling

Het is niet toegestaan wat ChilleVille doet. Als een evenement zoals een festival wordt afgelast, hebben mensen altijd recht op teruggave van het volledige bedrag dat ze hebben betaald voor kaarten. Ook als de organisatie zegt dat het is afgelast door overmacht. Een organisatie kan een nieuwe datum aanbieden, maar daar hoeven kaartjeskopers niet mee akkoord te gaan. Ze hebben dan alsnog recht om hun geld terug te eisen.

Waarom de organisatie van ChilleVille Festival dan toch geen geld terug gaat geven, is niet duidelijk. De organisatie heeft tot nu toe nog nooit gereageerd op vragen van Omroep Brabant. Deze woensdag is Bom Dia Events opnieuw om een reactie gevraagd, maar tot nu toe heeft de organisatie nog niets laten weten.

Cadeaus en verrassingen

Via de mail aan festivalgangers zegt de organisatie in ieder geval het jammer te vinden dat het festival verplaatst moest worden, maar blij te zijn dat het niet volledig is geannuleerd. "We beloven dat we er alles aan zullen doen om er een dubbel zo mooi festival van te maken voor jullie, vol cadeaus en verrassingen, want dat hebben jullie verdiend."

LEES OOK: Reggaefestival gaat niet door, maar organisatie zegt niet waarom