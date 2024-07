Ruim baan voor windmolenpark, alle bezwaren afgewezen

Een aantal milieu- en natuurorganisaties heeft te vroeg gejuicht. Windmolenpark De Pals in Bladel komt er toch. Drie jaar geleden wees de Raad van State een vergunning voor de bouw van vier grote windmolens langs de snelweg A67 af. Tot tevredenheid van de bezwaarmakers. Deze woensdag maakte het hoogste rechtsorgaan van ons land echter bekend dat de turbines er alsnog mogen komen.

De belangenorganisaties, waaronder de Brabantse Milieufederatie, zouden hoogstens hun gelijk nog kunnen halen bij het Europees Hof, maar dat gebeurt zelden. Directeur Femke Dingemans maakte niet de indruk dat ze deze stap gaan zetten. Wethouder Fons d'Haens van de gemeente Bladel is 'heel erg tevreden' met de uitspraak en is blij dat de schop nu de grond in kan.

"Het was een lang traject, want volgens mij hebben we hiervoor al in 2017 de eerste vergunning verstrekt. Ik denk dat we voor deze laatste zaak bij de Raad van State ons huiswerk goed hebben gedaan. Het is nu aan de initiatiefnemer", vertelt D'Haens

Na een eerdere uitspraak van de Raad van State, in 2021, lieten de gemeente en initiatiefnemer Pauls Sjoerds al hoopvol weten dat het plan 'nog steeds kansrijk' was en dat er zou worden gewerkt aan een nieuwe vergunning. En die heeft nu een definitieve toets der kritiek doorstaan. De vier molens blijven 25 jaar staan. Wanneer de bouw begint, is niet bekend.

'Echt groen'

Windpark De Pals had eigenlijk dit jaar al gebouwd moeten zijn. Vlak bij een natuurgebied en dat was een van de pijnpunten die de Brabantse Milieu Federatie (BMF), Natuurmonumenten en enkele regionale belangenorganisaties aanvoerden. Ook waren ze bang voor de gevolgen van een vakantiepark en omwonenden. Daarom stapten ze eerst naar de rechtbank en vervolgens naar de Raad van State. BMF-directeur Femke Dingemans meldde toen dat de overgang naar duurzame energie pas echt groen is als ook de belangen van natuur en landschap meegewogen worden.

Tijdens de zitting bij de Raad van State in mei dit jaar hielden de bezwaarmakers vast aan hun standpunt dat de windmolens niet thuishoren in het geplande gebied. Ook zouden de turbines door de neerslag van stikstof slecht zijn voor natuurgebied Carlierheide. Verder zouden roofvogels, vleermuizen en reptielen hun leven er niet meer zeker zijn.

De gemeente werd bovendien verweten dat ze onvoldoende had gekeken naar alternatieve locaties en er zaten haken en ogen aan de inspraakprocedure.

Sein op groen

Slechts op één punt kregen de bezwaarmakers gelijk: de provincie had verzuimd om de eventuele invloed van windturbines aan de Belgische kant van de grens mee te nemen in de besluitvorming. Uiteindelijk is in de plannen toch rekening gehouden met de (minieme) gevolgen hiervan en staat niets meer de bouw van De Pals in de weg, zo oordeelde de Raad van State.

Femke Dingemans klonk niet echt teleurgesteld in haar reactie op de uitspraak: "We zijn vooral blij dat de Raad van State duidelijkheid heeft gegeven. Ook, omdat er in de toekomst op meer plekken in Brabant windmolens zijn voorzien. We weten nu in hoeverre er rekening moet worden gehouden met leefgebieden van dieren als vleermuizen en met bestaande windparken. Verder heb ik vertrouwen in de natuurambitieuze plannen van de initiatiefnemer."

