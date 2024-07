Vrouw om het leven gebracht: partner langer vast voor moord of doodslag

De man uit Roosendaal die zaterdag werd aangehouden omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de gewelddadige dood van zijn vrouwelijke partner blijft nog zeker twee weken vastzitten. De rechter-commissaris bij de rechtbank in Breda heeft dit bepaald. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft bekendgemaakt dat hij verdacht wordt van moord of doodslag.

De vrouw werd zaterdagavond dood gevonden in een huis aan de Wilhelminastraat in Roosendaal. Ze was door een misdrijf om het leven gekomen. Een familielid had de politie rond kwart voor zeven gebeld dat ze dood in het huis lag. Agenten zijn daarop de woning binnengegaan.

Op hetzelfde moment meldde de verdachte zich met een kind in het politiebureau. De man vormde met de vrouw en het kind een gezin. Ze woonden in het appartement waar het slachtoffer werd gevonden. Het kind is een jaar of tien, er wordt niet verteld hoe oud de ouders zijn.

Na de vondst van de vrouw is de politie direct een onderzoek begonnen en is onder meer het huis nauwkeurig doorzocht.

Voor het kind zijn de nodige instanties ingeschakeld.

De verdachte is vastgezet en heeft beperkingen opgelegd gekregen. Dit houdt in dat hij buiten zijn advocaat met niemand contact mag hebben. Ook betekent dit dat er verder inhoudelijk over deze zaak geen mededelingen gedaan zullen worden, zo meldt het OM. Zijn advocaat huldigt hetzelfde standpunt: "Vooralsnog valt er niets te delen."

