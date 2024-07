Gevonden lichaam in zwemplas is van vermiste man (50) uit Eindhoven

De zwemmer, die dinsdag vermist raakte in zwemplas de IJzeren Man in Eindhoven, is woensdagmiddag dood gevonden. Het gaat om een 50-jarige man uit Eindhoven. Het Landelijk Team Onderwaterzoekingen (LTOZ) zocht sinds halftien woensdagochtend opnieuw in het water, nu met een speciale zoekboot.

Aan de overkant van de vijver werd tijdens de zoektocht en het bergen van het lichaam nog gewoon gezwommen.



Vermissing

De man zou volgens de politie met een groepje zijn gaan zwemmen in het water. Toen het groepje het water uit wilde gaan, zagen de anderen de man niet meer. Dinsdag werd er ook al urenlang naar de man gezocht in de plas. Bij de zoekactie dinsdag werd onder meer een duikteam van de brandweer ingezet. Ook werd met een sonarboot het water doorzocht en hing er een politiehelikopter in de lucht. Dat alles bleef zonder resultaat. Aan het begin van de avond werd besloten de zoektocht te staken.

