Onderzoek naar vliegtuigcrash op A58 kost tijd: dit is waarom

Een gecrasht vliegtuig, een treinbotsing of instortingen. Het zijn allemaal zaken die de Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt om lessen uit te trekken en Nederland veiliger te maken. De Raad is momenteel druk bezig met het onderzoek naar de vliegtuigcrash op de A58. Dat kan even duren, maar het is wel van belang. Waarom en hoe zo'n onderzoek gaat, vroegen we de Onderzoeksraad.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) streeft ernaar om binnen één jaar een onderzoeksrapport te publiceren. Dat lijkt voor de gewone burger erg lang, maar volgens piketcoördinator Rob Zandbergen van de OVV is deze termijn essentieel, want er komt volgens hem veel kijken bij het opstellen van zo’n rapport. “Aannames, daar doen we niet aan. Zodra we publiceren mag er geen enkele vorm van twijfel zijn. Daarom zijn er uitgebreide procedures die we doorlopen, wat nu eenmaal tijd kost.”

Die bevindingen worden meestal door onderzoekers van de OVV zelf gedaan. Volgens Zandbergen worden onderzoekers per sector aangenomen en moeten ze over de nodige expertise beschikken: “Onze luchtvaartonderzoekers vliegen zelf ook. Zo hebben we onderzoekers in dienst die in kleine eenmotorige toestellen vliegen, maar ook mensen die grote verkeersvliegtuigen als de Fokker 100 kunnen besturen. Er werkt zelfs een onderzoeker bij ons die ervaring heeft met hetzelfde type sportvliegtuig als het toestel dat woensdag is gecrasht.”

Wanneer de Onderzoeksraad de benodigde kennis niet zelf in huis heeft, kan er gebruik worden gemaakt van externe experts. “Als we niet honderd procent zeker zijn van onze zaak, gaan we kijken waar de beste expertise zit. Er gaat een screeningproces van 24 uur aan vooraf voor we met een partij in zee gaan. Ook hebben we contact met een aantal ‘goedgekeurde’ partijen die dit proces al hebben doorlopen.”

De Onderzoeksraad begint het onderzoek met een bezoek aan de locatie van het ongeval. Hier wordt relevante informatie verzameld. Dit doen de onderzoekers onder andere door brokstukken te bekijken en te spreken met betrokkenen en getuigen. Ook worden gegevensbestanden, logboeken en andere vormen van documentatie opgevraagd. Verklaringen die betrokkenen afleggen tijdens het onderzoek, mogen nooit als bewijs worden gebruikt in de rechtszaal. Gesproken personen kunnen dus niet gestraft worden voor wat ze aan de Onderzoeksraad vertellen. Dit is wettelijk vastgelegd zodat het onderzoek vrijuit kan gebeuren, zonder dat getuigen vrezen voor juridische consequenties.