Dick had vanuit verkeerstoren laatste contact met gecrashte piloot

“Ik heb ‘m nog opgeroepen, op de radar gekeken. Maar als je dan geen antwoord krijgt, dan is het vrij duidelijk wat er is gebeurd.” Een dag na de dodelijke crash met het vliegtuigje op de A58 neemt havenmeester Dick van Gasteren van Breda International Airport weer plaats in zijn verkeerstoren. De verslagenheid nog altijd groot.

Van Gasteren sprak woensdagmiddag als verkeersleider van het vliegveld in Bosschenhoofd als laatste met de 67-jarige piloot uit Roosendaal voordat hij met zijn vliegtuigje opsteeg. “Het laatste radiocontact dat ik met de piloot had, was dat hij een start ging maken. Daarbij gaf ik nog de laatste windgegevens door.” Kort daarna, rond half één, voltrekt zich een donker scenario in de lucht. De piloot van het zogenoemde Aquila lesvliegtuig komt boven de snelweg A58 in de problemen en stort bij afslag Sint Willebrord neer. Het vliegtuig vliegt meteen in brand. De Roosendaler is de enige aan boord en overlijdt ter plekke. Van het toestel zijn alleen nog brokstukken over. Wonder boven wonder vallen er verder geen slachtoffers.

"Je vraag je meteen af: is dat een vliegtuig van ons?"

Van Gasteren ziet het drama vanuit de toren gebeuren. “Een explosie, een grote rookwolk. Je vraag je meteen af: is dat een vliegtuig van ons?” De havenmeester probeerde er zo snel mogelijk achter te komen. “Je houdt ook nog opties open dat het iets anders kan zijn, zoals een boerderijbrand." Maar een blik op het radarsysteem maakt Van Gasteren al snel duidelijk dat het vliegtuig niet meer rondvloog.

Om de plek van de crash zijn schermen gezet (foto: Robert te Veele).

Meteen zet de havenmeester alle protocollen in werking om het ongeluk ‘af te handelen’. Vliegvelddirecteur Jan Voeten wordt erbij gehaald. Die zat opmerkelijk genoeg net in overleg met een 'kersverse' ambtenaar van het ministerie die de luchtvaartzaken gaat doen. Voeten haast zich naar de toren waar hij samen met Van Gasteren het ongeluk verder coördineert.

"Natuurlijk schrik je."

“Het hele circus begint dan te draaien”, zegt Voeten. "Het vliegveld wordt meteen gesloten. Lange bellijsten afgewerkt. Hulpdiensten, gemeenten, onderzoeksraad en luchtvaartpolitie opgeroepen." Samen met de havenmeester volgt hij de protocollen stap voor stap. Van Gasteren, voormalig militair vlieger en sinds april havenmeester op het vliegveld, is welbekend met moeilijke situaties. “Natuurlijk schrik je, maar op dat moment ga je er heel professioneel mee om en stap je over op handelen.” Directeur Jan Voeten vult aan: "Je moet op de luchthaven je hersenen erbij houden en kalm blijven. De protocollen zorgen ervoor dat we op de juiste manier handelen."

Directeur Jan Voeten van Breda International Airport.

"Pas toen alles onder controle was, ga je nadenken."

Toch laat het incident de directeur en de havenmeester niet onbewogen. Ook al kenden ze de omgekomen piloot niet persoonlijk. “Pas toen alles onder controle was, ga je nadenken. En ja, dan komen er gevoelens boven. Dan denk je weer terug aan dat je de piloot nog hebt zien tanken, over de radio hebt gehad. Daar heb je altijd emoties bij", zegt Van Gasteren. Voeten: “Je schrikt altijd, het is een heftig gezicht. We kregen hele fijne steunbetuigingen van alle andere vliegvelden en havenmeesters in Nederland.”

"Het is allemaal nog vers, we moeten het verwerken."

Over de oorzaak van de vliegtuigcrash kan zowel de havenmeester als de directeur van Breda International Airport niets zeggen. “Dat is giswerk en daar kunnen we verder geen mededelingen over doen”, zegt Van Gasteren. De Onderzoeksraad voor Veiligheid en de Luchtvaartpolitie zijn bezig met uitgebreid onderzoek. “Ervaring van de piloot speelt altijd een rol, maar het is afwachten wat het onderzoek oplevert”, aldus Voeten. Eind augustus viert het vliegveld in Bosschenhoofd haar 75-jarige bestaan. Volgens Voeten gaan de festiviteiten gewoon door. Of er dan stil wordt gestaan bij het ongeluk, is nog niet bekend. “Het is allemaal nog erg vers, we zijn zelf ook alles aan het verwerken. De komende dagen gaan we zien hoe het loopt”, besluit de directeur.