Geen geld of juwelen als buit, Evy sloeg friturende boef in de boeien

Agenten komen in allerlei bijzondere of vervelende situaties terecht, en zeker in de nacht kan dat nog wel eens guur zijn. Wie of wat op je pad komt, is van tevoren moeilijk te voorspellen, maar één ding is zeker: wijkagent Evy en haar collega hadden tijdens hun dienst woensdagnacht allerminst te maken met een doorsnee inbreker.

Het was woensdag een nacht zoals vele voor Evy en haar collega, tot een uur of één dan. "Toen kregen we een melding binnen over een mogelijke inbraak en gingen we met de auto snel die kant uit", vertelt Evy. "De kans bestond dat we een inbreker op heterdaad zouden betrappen en daarom werden er meerdere collega's opgeroepen om te komen helpen." En ja hoor: eenmaal aangekomen bij de woning is al snel te zien dat er iets niet helemaal pluis is.

"Het raam van de voordeur was ingeslagen en er brandde ook licht in de woonkamer. Op dat moment gaan bij ons alle alarmbellen af." Het politieduo loopt richting de woning maar is terughoudend om zomaar het huis te betreden. "Je weet nooit wat je binnen aantreft. En je wilt je al helemaal niet kwetsbaar opstellen door via dat gebroken raam naar binnen te gaan", legt Evy uit.