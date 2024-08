112-nieuws: loslopende hond gevonden in Vught • inbreker aangehouden

03.34

Een inbreker is afgelopen nacht aangehouden in Haarsteeg. Iemand betrapte de inbreker in een tuin en waarschuwde de politie. Die ging, onder meer met een politieheli, op zoek naar de verdachte. Ze vonden deze terug in een weiland. De verdachte had een rugtas met handschoenen en inbrekersspullen bij zich evenals een gestolen fiets.