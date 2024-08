112-nieuws: schip te hoog voor brug • vertraging op de A2

10.15

Op een akker bij Wouw is gisteren door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) een Engelse luchtafweergranaat uit de Tweede Wereldoorlog vernietigd. Een explosievenverkenner van politie Roosendaal was eerder op de akker al gaan kijken om het explosief te beoordelen. Samen met de EOD is de bom daarna vernietigd op de plek zelf. verplaatsen was volgens de politie te gevaarlijk. De luchtafweergranaat is volgens de politie vermoedelijk gebruikt om raketten die door de Duitsers richting Antwerpen werden geschoten uit te schakelen.