Milieuvereniging MOB eist natuurvergunning voor vliegveld Eindhoven

De milieuorganisatie MOB (Mobilisation for the Environment) van Johan Vollenbroek heeft officieel bezwaar gemaakt tegen het besluit dat Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport geen natuurvergunning nodig hebben. De vliegvelden mogen van het kabinet met milieutoestemmingen uit het verleden werken. Vollenbroek vindt dat niet meer kunnen en stapt samen met andere organisaties naar de rechtbank in Arnhem.

"De vliegvelden Eindhoven en Rotterdam zijn sinds de jaren negentig gestaag gegroeid. Op dit moment vinden er dan ook veel meer vliegtuigbewegingen plaats dan in het verleden was toegestaan. Daardoor zijn ook de negatieve effecten vanuit deze luchthavens voor de omliggende natuur toegenomen", schrijft Vollenbroek. De schadelijke effecten komen volgens de milieuvoorvechter niet alleen door de neerslag van stikstof, maar ook door verstoring door geluid en licht van bijvoorbeeld het leven van vogelsoorten. "Dit maakt dat beide luchthavens wel degelijk een natuurvergunning nodig hebben om legaal te opereren." In juni stelde de toenmalige (demissionaire) minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) dat ze de twee luchthavens wel een bovengrens oplegt voor de stikstofuitstoot van het vliegverkeer. Ze schreef echter ook dat 'bestaande rechten' onherroepelijk zijn. Daarom is volgens haar een natuurvergunningplicht niet aan de orde.