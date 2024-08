Brandstichting bij huis van buren: 4,5 jaar cel na eerdere vrijspraak

Een man uit Helvoirt die werd beschuldigd van het in brand steken van het huis van zijn buren, moet 4,5 jaar de cel in. De lange gevangenisstraf is opvallend, want eerder werd hij nog vrijgesproken.

De man en zijn buren, die in een twee-onder-een-kapwoning aan de Jorisakkerstraat in Helvoirt woonden, liggen al jarenlang overhoop met elkaar. Zo werden de koikarpers van de buren vergiftigd.

In april 2021 escaleerde het nog verder, omdat de buren op hun beurt de stroomdraden van de verlichting zouden hebben doorgeknipt.

De man ging tanken en liep 's avonds laat met een jerrycan vol benzine naar de tuin van de buren, besprenkelde een houten uitbouw en een partytent en stak die in brand. Door de brand werden beide woningen zo beschadigd dat ze inmiddels zijn gesloopt. Op camerabeelden is te zien hoe de man eerder die avond in de weer is met een jerrycan. Ook had hij eerder op zijn telefoon gezocht naar de brandbaarheid van benzine en diesel.

Vrijspraak in 2022

Toch werd hij in augustus 2022 vrijgesproken. Volgens de rechter was niet duidelijk wanneer precies en op welke plek de brand is ontstaan. Ook viel niet uit te sluiten dat het vuur is ontstaan op een andere wijze dan door (opzettelijke) brandstichting, zo oordeelde de lagere rechtbank.

De verdachte stelde dat hij op internet gezocht had naar de brandbaarheid van diesel en benzine na een discussie met zijn vriendin daarover. Ook zou hij door de woning van de buren in brand te steken, ook zijn eigen huis in gevaar brengen. Iets wat hij naar eigen zeggen nooit zou doen, ook niet omdat zijn eigen tweeling in huis sliep.

Het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep tegen de uitspraak en eiste 5 jaar cel. Het gerechtshof in Den Bosch gaat hier grotendeels in mee. Volgens de rechter is er wel degelijk genoeg bewijs. De verklaring van de man zou ongeloofwaardig zijn. Ook blijkt uit onderzoek dat een restje benzine dat nog in de jerrycan zat identiek is aan benzine die de man in een andere, nog volle jerrycan had zitten.

Hij moet 4,5 jaar de cel in met aftrek van voorarrest.

