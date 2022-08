Brandstichting bij huis van buren: vrijspraak door gebrek aan bewijs

Een 38-jarige man uit Helvoirt, die werd beschuldigd van het in brand steken van het huis van zijn buren, is vrijgesproken. De brandstichting gebeurde vorig jaar april en de verdachte en zijn buren hadden al jarenlang erge ruzie met elkaar. Advocaat Paul Verweijen was van mening dat zijn cliënt vrijuit moest gaan. De rechtbank in Breda is het hiermee eens, zo bleek donderdag.

Volgens de rechter heeft de verdachte zich die avond bij zijn woning weliswaar verdacht gedragen. Er zijn 'sterke aanwijzingen' dat hij de brand betrokken is geweest, maar er kan niet ‘wettig en overtuigend’ bewezen worden dat hij de brand daadwerkelijk heeft aangestoken. Bij de brand raakte overigens niemand gewond.

'Meer dan gewone ruzie'

De twee buren wonen aan de Jorisakkerstraat in een twee-onder-een-kapwoning. De rechter haalde in zijn uitspraak aan dat ze ‘al een aantal jaren forse ruzie hebben’ en ‘dat er ook dingen zouden zijn gebeurd die verder gaan dan een ‘gewone’ ruzie.’ Zo werden de koikarpers van de buren vergiftigd.

Volgens de officier van justitie ging de verdachte die avond nog verder. Er is benzine tegen een houten uitbouw en een partytent gespoten en daarna in brand gestoken. Dat kan volgens justitie alleen de 38-jarige man hebben gedaan. Op camerabeelden is te zien hoe hij in de weer is met een jerrycan.

Veel vragen over oorzaak brand

De rechter stelt dat door het onderzoek dat naar de oorzaak is ingesteld niet duidelijk is geworden wanneer precies en op welke plek de brand is ontstaan. Ook valt niet uit te sluiten dat het vuur is ontstaan op een andere wijze dan door (opzettelijke) brandstichting, zo staat eveneens in de uitspraak.

De brand ontstond aan de achterkant van de woning aan de Jorisakkerstraat 17 in Helvoirt. Het vuur sloeg over naar het aangrenzende huis op nummer 19, waar de verdachte met zijn partner woont. Hij was ook boven toen de brand ontstond, zo gaf zijn advocaat als alibi op. Ook heeft hij steeds betrokkenheid ontkend. Door de brand werden de twee woningen zo beschadigd dat ze inmiddels zijn gesloopt.

'Schoonvader niet in de bak'

Twee getuigen hebben familieleden van de bewoners van nummer 17 vlak na de brand bij de ambulance met elkaar horen praten. Eén van die familieleden heeft toen gezegd dat zij de schuld op zich zou nemen, omdat zij niet wilde dat haar schoonvader in de bak zou komen. Dit zou erop duiden, zo denkt de rechtbank, dat de bewoner van het huis waar de brand ontstond de veroorzaker van de brand zou kunnen zijn. Hij was bovendien niet verzekerd.

Deze buren hadden de verdachte op willen laten draaien voor een schadevergoeding van bijna 155.300 euro. Door de vrijspraak kunnen zij naar dit bedrag fluiten. De verdachte was al eerder voorlopig vrijgelaten. Hij is nu definitief vrij man.

