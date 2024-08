Getuigen worstelen met vliegtuigcrash A58, Slachtofferhulp biedt steun

Een vliegtuig zien neerstorten heeft grote impact. Gelukkig zijn er organisaties als Slachtofferhulp om mensen bij te staan die tragische ongevallen mee hebben gemaakt of zien gebeuren. De ochtend na de vliegtuigcrash bij Breda International Airport was de organisatie op het vliegveld aanwezig om mensen een luisterend oor te bieden.

Deze groepsopvang is volgens Roy Heerkens, woordvoerder van Slachtofferhulp, vooral bedoeld om mensen met elkaar in contact te brengen. Ze hebben allemaal een soortgelijke ervaring en het helpt wanneer ze hun verhaal kunnen doen. “Ze zitten vaak vol en willen dit kwijt", legt Heerkens uit. "Slachtofferhulp geeft mensen uitleg over stressreacties die na een ongeval als dit kunnen voorkomen. Maar het belangrijkste van een groepsopvang is dat mensen het gesprek aangaan.” Op de bijeenkomst waren tussen de tien en vijftien man aanwezig, onder wie leden van de vliegschool, andere piloten en omstanders die het ongeluk hebben zien gebeuren. “Je ziet dan dat ervaringen worden uitgewisseld. De een vertelt dat ze het vliegtuig nog op hebben zien stijgen, de ander vertelt dat ze vlak voor het incident nog een praatje met de piloot hebben gemaakt. Slachtofferhulp biedt ze vooral een plek om dit kwijt te kunnen.” Wanneer mensen niet genoeg hebben aan de groepsopvang, biedt Slachtofferhulp de mogelijkheid naderhand vaker het gesprek één-op-één aan te gaan. Ook benadert Slachtofferhulp ooggetuigen die met de politie hebben gesproken om te vragen hoe het ermee staat en of ze hulp kunnen gebruiken.

“Mensen denken vaak dat er iets mis is met ze.”

Stressreacties als slecht kunnen slapen, weinig eetlust en herbelevingen van de gebeurtenis zijn volgens de woordvoerder heel normaal. "Wanneer je iets abnormaals meemaakt, zoals het zien neerstorten van een vliegtuig, schiet je adrenaline meteen van nul naar honderd. Je lichaam denkt dat je in gevaar bent en handelt daarnaar. Wanneer mensen naderhand stressklachten ervaren, denken ze vaak dat er iets mis is met ze. We horen altijd, bij ieder ongeval, dat mensen met dezelfde problemen worstelen. Wij zijn er om ze te laten weten dat dit een normale reactie is", zegt Heerkens. Wanneer je lichaam omschakelt naar deze ‘gevaar-modus’, kunnen mensen op twee manieren reageren. Vechten of vluchten. Volgens Heerkens zijn mensen vaak verbaasd over hun eigen reactie. “Je hoort dan vaak dat mensen dachten dat ze weg zouden rennen, maar toch zijn gaan ‘vechten’, in dit geval het slachtoffer helpen, of juist andersom.” Hoe je reageert, verschilt volgens hem per mens. “Daar heb je zelf geen invloed op.”

“De ene mens is wat veerkrachtiger dan de ander.”