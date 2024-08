112-nieuws: auto tegen vangrail bij Boekel • auto crasht op A58

08.10

Een auto is woensdag gecrasht in Bergeijk na een politieachtervolging. De auto was betrokken bij drie winkeldiefstallen in België. Belgische agenten besloten daarom een achtervolging in te zetten. Politie Eersel de Kempen werd gealarmeerd toen de automobilist de macht over het stuur verloor en crashte.

Agenten doorzochten de auto en vonden een flinke hoeveelheid goederen die vermoedelijk van de diefstal afkomstig waren. De twee inzittenden zijn aangehouden en overgebracht naar het hoofdbureau in Eindhoven. Zij zullen later uitgeleverd worden aan België.