112-nieuws: vrachtwagen rijdt in sloot • Mercedes ramt verkeerslicht

03.27

Een man reed afgelopen nacht met zijn auto tegen de houten vangrail naast de Statenweg bij Boekel. De man reed door nog onbekende oorzaak rechtdoor in een flauwe bocht. De politie vermoedt dat de man even ‘out’ is geweest. Hij is nagekeken in de ambulance, maar hoefde niet naar een ziekenhuis gebracht te worden.