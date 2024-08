Dag 8 Olympische Spelen: estafettezwemmers door, weer PR voor Sven Roosen

Tijdens de Olympisch Spelen in Parijs komen ook zaterdag diverse Brabanders in actie. Onder meer de zwemmers Nyls Korstanje en Stan Pijnenburg, atleet Sven Roosen en amazone Dinja van Liere moeten aan de bak. In dit dagoverzicht houden we je op de hoogte van de prestaties van onze provinciegenoten.

Estafettezwemsters op nippertje door Maaike de Waard en Marrit Steenbergen hebben zich met de Nederlandse estafettezwemsters, net als de mannen, geplaatst voor de finale van de 4x100 meter wisselslag. Het team, dat verder bestond uit Tes Schouten en Tessa Giele, tikte in de eerste heat aan als vierde. Dat deden ze in een tijd van drie minuten en 57,48 seconden.

Training voor triatleten in Seine opnieuw geschrapt De organisatoren van de Olympische Spelen in Parijs hebben de training voor de gemengde landenwedstrijd triatlon geschrapt vanwege de verslechterde waterkwaliteit van de rivier Seine vanwege de recente regenval. Eerder deze week stelde de organisatie de individuele triatlonwedstrijden voor mannen en vrouwen al uit tot woensdag vanwege de slechte kwaliteit van het water in de beroemde rivier.

Zwemster Kim Busch mist halve finale Kim Busch van NTC Eindhoven slaagde er vanmiddag niet in zich te kwalificeren voor de halve finale van de 50 meter vrije slag. Zij tikte in dezelfde heat als landgenote Valerie van Roon - die zich wel wist te plaatsen - als vijfde aan in een tijd van 24,87 seconden, de achttiende tijd van alle deelnemers. Ze is wel aangewezen als tweede reserve voor de halve finale.

Gijs Ronnes kritisch op eigen functioneren

Gijs Ronnes is kritisch op zijn eigen functioneren als directeur topsport van Judo Bond Nederland. De teleurstellende prestatie van de Nederlandse judoploeg in Parijs, die nul medailles veroverde, zit de oud-beachvolleyballer uit Boxmeer niet lekker.

Hij wijst naar het plan om de beste sporters en coaches op een locatie te centraliseren, met de beste faciliteiten.

"Ik heb niet voor elkaar gekregen dat we goed samenwerken", vertelde hij bij de NOS. "Zit dat in de sport? In de cultuur? Dat zijn vragen die ik me wel stel. We evalueren alles. Van iedereen in de staf, maar ook mijn positie."

Ongeslagen hockeysters groepswinnaar na winst op Japan

Met twee treffers heeft Frédérique Matla van HC Den Bosch de Oranje-hockeysters geholpen aan een 5-1 zege op Japan. De andere Nederlandse treffers kwamen op naam van Joosje Burg (eveneens HC Den Bosch), Yibbi Jansen (die haar hockeycarrière begon bij HC Den Bosch en ook nog uitkwam voor Oranje-Rood in Eindhoven) en Marijn Veen.

Dit was de laatste poulewedstrijd voor Nederland. De ploeg van bondscoach Paul van Ass bleef daarin ongeslagen. Nederland was voor het duel al zeker van een plek in de kwartfinale, die maandag wordt afgewerkt. Groot-Brittannië is daarin de tegenstander.