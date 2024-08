Dag 8 Olympische Spelen: Roosen sterk op horden, Van Lieshout onderuit

Tijdens de Olympisch Spelen in Parijs komen ook zaterdag diverse Brabanders in actie. Onder meer de zwemmers Nyls Korstanje en Stan Pijnenburg, atleet Sven Roosen en amazone Dinja van Liere moeten aan de bak. In dit dagoverzicht houden we je op de hoogte van de prestaties van onze provinciegenoten.

Zilver De Graaf met Holland Acht

Roeier Sander de Graaf uit Made en Helmonder Jacob van de Kerkhof hebben met de Holland Acht, op de slotdag van het olympische roeitoernooi in Parijs, olympisch zilver veroverd. De Oranje Acht ging hard van start, maar werd halverwege de race voorbijgevaren door de Britse winnaars. De Holland Acht bestaat naast De Graaf en Van de Kerkhof uit Ralf Rienks, Olav Molenaar, Ruben Knab, Gert-Jan van Doorn, Jan van der Bij, Mick Makker en stuurvrouw Dieuwke Fetter uit Dommelen. Dat de roeiers van de mannen-acht een medaille veroverden is knap, want ze begonnen het olympisch roeitoernooi niet optimaal. Ze plaatsten zich pas via de herkansing voor de finale. Daarin moest de ploeg afrekenen met wereldkampioen Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Australië. In de laatste honderden meters lag Nederland een halve bootlengte achter op de sterke Britten. Ondanks een eindsprint kon Nederland de roeiers uit Groot-Brittannië niet meer inhalen.

Nederland moest alleen Groot-Brittannië voor zich dulden (foto: ANP 2024/Iris van den Broek).

Zilver voor de Holland Acht (foto: ANP 2024/Iris van den Broek

Atleet Sven Roosen loopt vierde tijd op horden

Sven Roosen liep vanochtend op de tienkamp de vierde tijd op de 110 meter horden. Hij kwam na 13,99 seconden over de finish. Het is ook de vierde tijd van het hele veld. Met nog vier onderdelen te gaan staat Roosen nu achtste in het klassement. De Canadees Damian Warner is de nieuwe leider. Het volgende onderdeel is discuswerpen.

Sven Roosen (tweede van links) ook sterk op het onderdeel horden (foto: ANP 2024/Manuel Reino Shutterstock).

Blijdschap bij Sven Roosen na het hordenlopen (foto: ANP 2024/Manuel Reino Shutterstock).

Joanne van Lieshout onderuit met judoteam

Het Nederlands judoteam met Joanne van Lieshout is uitgeschakeld in de eerste ronde van het mixed teams-toernooi. Servië was vanochtend met 4-2 te sterk. De Lieropse judoka won haar duel van Marica Perisic en bezorgde Nederland daarmee een 2-1 voorsprong - eerder had Julie Beurskens al Milica Nikolic geklopt - maar daarna won Oranje geen enkel duel meer. Michael Korrel, Noël van 't End, Tornike Tsjakadoea en Marit Kamps gingen allemaal onderuit.

Judoka Joanne van Lieshout tijdens de Olympische Spelen (foto: ANP2024/Iris van den Broek).

Meerkamper Sven Roosen wil zijn oom overtreffen

De Eindhovense meerkamper Sven Roosen komt uit een echte atletiekfamilie. Zijn vader Marcel Roosen was Nederlands kampioen op de 400 meter horden, zijn opa Harry Dost kon ook goed hordelopen en zijn overgrootvader Wim Roosen was niet alleen een goede atleet, hij speelde in de jaren veertig ook zes interlands in het Nederlands voetbalelftal. Tijdens de Olympische Spelen in Parijs wil de 23-jarige Roosen vooral zijn oom Marcel Dost overtreffen. Die werd op de Spelen van Atlanta in 1996 achttiende op de tienkamp. "Laten we dat maar beter doen", zei de 23-jarige meerkamper gisteren schertsend na afloop van zijn eerste dag op de tienkamp in het Stade de France.

Sven Roosen was ook succesvol in het kogelstoten (foto: ANP 2024/Ben Stansall AFP).

"Het was een mooie eerste dag met drie persoonlijke records. Alleen het hoogspringen was minder. Ik sta negende, maar ik ben niet zo bezig met het klassement. Ik wil vooral plezier maken. Genieten en presteren gaan bij mij samen", zei de talentvolle meerkamper, die eerder dit jaar zijn progressie beloonde met een persoonlijk record van 8517 punten in de hoog aangeschreven tienkamp van Götzis. "Ik heb absoluut een mooie stap gezet dit jaar en heb die lijn weten vast te houden. Ik hoop het morgen weer zo goed te doen op het allerhoogste toneel." Roosen begon zijn tienkamp met de derde tijd op de 100 meter (10,52) en verbeterde daarna zijn persoonlijke records bij het verspringen (7,56), het kogelstoten (15,10) en de 400 meter (46,40). Hij bleef alleen bij het hoogspringen een beetje achter (1,87). De Eindhovenaar heeft 4391 punten verzameld en komt vandaag weer in actie.