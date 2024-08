Dag 8 Olympische Spelen: tienkamper Sven Roosen vierde, goud estafetteploeg

Tijdens de Olympisch Spelen in Parijs komen ook zaterdag diverse Brabanders in actie. Onder meer de zwemmers Nyls Korstanje en Stan Pijnenburg, atleet Sven Roosen en amazone Dinja van Liere moeten aan de bak. In dit dagoverzicht houden we je op de hoogte van de prestaties van onze provinciegenoten.

Sven Roosen vierde bij tienkamp Sven Roosen uit Eindhoven is bij de tienkamp vierde geworden. Dat is de beste prestatie van een Nederlandse atleet op dit onderdeel ooit. De 23-jarige Roosen zette bovendien een Nederlands record tienkamp in de boeken.

Nederland zesde bij vier keer 100 meter wisselslag Op het onderdeel 4x100 meter wisselslag is Nederland in de finale zesde geworden. De Nederlandse zwemploeg eindigde op ruime aftand van de Amerikanen die een nieuw wereldrecord zwommen. In de Nederlandse zwemploeg deden Nyls Korstanje en Stan Pijnenburg uit Brabant mee.

Estafettezwemsters op nippertje door Maaike de Waard en Marrit Steenbergen hebben zich met de Nederlandse estafettezwemsters, net als de mannen, geplaatst voor de finale van de 4x100 meter wisselslag. Het team, dat verder bestond uit Tes Schouten en Tessa Giele, tikte in de eerste heat aan als vierde. Dat deden ze in een tijd van drie minuten en 57,48 seconden.

Duitsland won met 235,790 punten het goud in de Grand Prix Special, nipt voor (235,669). Groot-Brittannië pakte het brons (232,492). Nederland moest het met 221,048 punten doen met de status van 'best of the rest', met een voorsprong van ruim vijf punten op België.

Dressuurploeg besluit teleurstellende landenwedstrijd als vierde De Nederlandse dressuurruiters zijn net als de springploeg een dag eerder als vierde geëindigd in de landenwedstrijd van de Olympische Spelen. De afstand tot het podium was met ruim elf punten echter fors. De Udense Dinja van Liere kon daar met een solide laatste proef met Hermès in het stadion van Versailles geen verandering meer in brengen, na mindere scores van Hans Peter Minderhoud en Emmelie Scholtens.

Korstanje ging halverwege zijn eerste olympische finale nog aan de leiding. De tweede helft van zijn race was echter beduidend minder sterk. Korstanje had de eerste Nederlandse man kunnen worden met een olympische medaille op de vlinderslag.

Korstanje kan niet verrassen in olympische finale 100 vlinder Zwemmer Nyls Korstanje is in de olympische finale van de 100 meter vlinderslag zesde geworden. Het lukte de 25-jarige zwemmer van NTC Eindhoven niet opnieuw zijn eigen Nederlands record (50,59 seconden) te verbreken en te verrassen met een medaille. Korstanje tikte aan na 50,83 seconden, terwijl de Canadees Ilya Kharun met 50,45 brons pakte.

Nederlandse gemengde estafetteploeg wint goud De Nederlandse gemengde estafetteploeg op de 4x400 meter met Eugene Omalla, Lieke Klaver, Isaya Klein Ikkink en Femke Bol in de opstelling, heeft de gouden medaille gepakt en versloeg daarmee de gedoodverfde favoriet de VS. Slotloper Femke Bol begon op de vierde plaats aan de laatste ronde, achter de Verenigde Staten, België en Groot-Brittannië. Op de laatste honderd meter haalde ze alle concurrenten om op de slotmeters de Amerikaanse Kaylyn Brown te passeren. In de series verving een overtuigende Cathelijn Peeters uit Dongen Femke Bol, maar vandaag liep ze niet de finale.

Training voor triatleten in Seine opnieuw geschrapt De organisatoren van de Olympische Spelen in Parijs hebben de training voor de gemengde landenwedstrijd triatlon geschrapt vanwege de verslechterde waterkwaliteit van de rivier Seine vanwege de recente regenval. Eerder deze week stelde de organisatie de individuele triatlonwedstrijden voor mannen en vrouwen al uit tot woensdag vanwege de slechte kwaliteit van het water in de beroemde rivier.

Zwemster Kim Busch mist halve finale Kim Busch van NTC Eindhoven slaagde er vanmiddag niet in zich te kwalificeren voor de halve finale van de 50 meter vrije slag. Zij tikte in dezelfde heat als landgenote Valerie van Roon - die zich wel wist te plaatsen - als vijfde aan in een tijd van 24,87 seconden, de achttiende tijd van alle deelnemers. Ze is wel aangewezen als tweede reserve voor de halve finale.

Gijs Ronnes kritisch op eigen functioneren

Gijs Ronnes is kritisch op zijn eigen functioneren als directeur topsport van Judo Bond Nederland. De teleurstellende prestatie van de Nederlandse judoploeg in Parijs, die nul medailles veroverde, zit de oud-beachvolleyballer uit Boxmeer niet lekker.

Hij wijst naar het plan om de beste sporters en coaches op een locatie te centraliseren, met de beste faciliteiten.

"Ik heb niet voor elkaar gekregen dat we goed samenwerken", vertelde hij bij de NOS. "Zit dat in de sport? In de cultuur? Dat zijn vragen die ik me wel stel. We evalueren alles. Van iedereen in de staf, maar ook mijn positie."

Ongeslagen hockeysters groepswinnaar na winst op Japan

Met twee treffers heeft Frédérique Matla van HC Den Bosch de Oranje-hockeysters geholpen aan een 5-1 zege op Japan. De andere Nederlandse treffers kwamen op naam van Joosje Burg (eveneens HC Den Bosch), Yibbi Jansen (die haar hockeycarrière begon bij HC Den Bosch en ook nog uitkwam voor Oranje-Rood in Eindhoven) en Marijn Veen.

Dit was de laatste poulewedstrijd voor Nederland. De ploeg van bondscoach Paul van Ass bleef daarin ongeslagen. Nederland was voor het duel al zeker van een plek in de kwartfinale, die maandag wordt afgewerkt. Groot-Brittannië is daarin de tegenstander.