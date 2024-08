Mees en zijn moeder starten inzamelactie om kinderboerderij redden

Kinderboerderij Parkhoeve in Breda-Noord verkeert in financieel zwaar weer en dreigt binnenkort haar deuren te moeten sluiten. Dit tot groot verdriet van het personeel en bezoekers. Niet iedereen legt zich neer bij die situatie: Mischa en haar zoontje Mees zijn een inzamelactie begonnen.

Toen Mischa en haar zoon Mees dat hoorden, besloten zij actie te ondernemen. Zo vertelt Mischa: "We waren hier vorige week en hoorden van de financiële problemen. Mijn zoon is toen meteen een statiegeldactie gestart, die leverde 77 euro op." Maar al gauw besloten moeder en zoon het groter aan te vliegen.

Te weinig inkomsten, stijgende kosten van levensmiddelen en een coronaschuld die moest worden afgelost: deze combinatie lijkt kinderboerderij Parkhoeve de strop om te doen. De boerderij is nog niet failliet, maar als er niks verandert, lijkt dat scenario onontkoombaar.

"Toen zijn we met het bestuur van de boerderij een crowdfunding begonnen. Het is voor de wijk namelijk een supermooie plek om samen te komen en plezier te hebben. Als dit hier weg moet, is dat doodzonde."

En de bestuursleden waren maar al te blij toen Mischa en Mees op hen afstapten, zo vertelt Pierre Partijn, secretaris van de Parkhoeve. "Het is bijzonder dat een bezoekster dit opstart en natuurlijk hartstikke mooi. Er is ook een online petitie, een initiatief van een andere bezoekster. Er is veel steun uit allerlei hoeken."

Ook Pierre benadrukt de maatschappelijke functie van de kinderboerderij: "We zitten hier in de armste wijk van Breda. Er kunnen hier veel mensen niet op vakantie. Dit is hun enige uitje, en dat lijkt nu te worden afgenomen. Dat gaat me heel erg aan." Met die gedachte worden de prijzen van de horeca ook bewust laag gehouden, 'zodat iedereen een drankje kan doen'. Maar de inkomsten zijn dus ook niet genoeg om financieel gezond bezig te zijn.

Los van de online petitie en inzamelactie, gaat Mees nog steeds door met zijn statiegeldactie. Zo vertelt hij: "Het is leuk voor de kinderen. Dit kan niet failliet gaan. Daarom zijn een vriendje en ik de actie begonnen." Bovendien wil hij zijn favoriete geit Tobias - die eigenlijk Wendy heet - blijven zien.

Het doel van de inzamelacties is om uiteindelijk 5000 euro in te zamelen. Op dit moment staat er 1300 euro op de teller, plus de 77 euro die Mees al bij elkaar heeft verzameld.