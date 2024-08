Dag 9 Olympische Spelen: atlete Peeters toch door, Van Liere maakt indruk

Tijdens de Olympisch Spelen in Parijs komen ook zondag diverse Brabanders in actie. Onder andere de zwemmers Nyls Korstanje en Stan Pijnenburg, kanoër Joris Otten en de hockeymannen moeten aan de bak. In dit dagoverzicht houden we je op de hoogte van de prestaties van onze provinciegenoten.

Redactie Geschreven door

Atlete Cathelijn Peeters alsnog naar halve finale horden

Cathelijn Peeters mag toch meedoen aan de halve finale van de olympische 400 meter horden. De Dongense atlete eindigde in haar serie als vierde. Daarmee kwam ze net tekort voor rechtstreekse plaatsing. Maar met haar tijd van 54,84 seconden behoorde ze tot de drie tijdsnelsten. Dat betekent dat we haar toch terugzien in de halve finales. De 27-jarige Peeters verkeert dit jaar in uitstekende vorm. Ze veroverde in juni haar eerste individuele medaille op dit onderdeel tijdens de Europese Kampioenschapen atletiek in Rome.

Cathelijn Peeters in actie tijdens de series van de 400 meter horden (foto: ANP 2024/Robin van Lonkhuijsen).

Cathelijn Peeters kwam ondanks een sterke eindsprint net tekort om zich rechtstreeks te plaatsen voor de halve finale (foto: ANP 2024/Jewel Samad AFP).

Dinja van Liere en Hermes maken indruk

Dressuuramazone Dinja van Liere uit Uden heeft indruk gemaakt op haar paard Hermes tijdens de olympische kür op muziek, de individuele finale. De combinatie bleef foutloos en kreeg voor de kür een score van 88,432. Dit is goed voor de vierde plaats, met een score van 89,614. Ze kwam een half punt tekort voor een medaille. Volgens de commentatoren had de kür een nog hogere score verdiend. Tijdens de vorige onderdelen in Versailles, de Grand Prix en de Grand Prix Special, legde Van Liere beslag op de zesde plaats.

Dinja van Liere maakt een uitstekende indruk tijdens de Spelen in Parijs (foto: ANP 2024/Stefan Lafrentz).

Blijdschap bij Dinja van Liere en Hermes na de kür op muziek (foto: ANP 2024/Mosa'ab Elshamy AP).

Atlete Peeters niet rechtstreeks door naar halve finale

Cathelijn Peeters uit Dongen heeft zich vanmiddag niet rechtstreeks geplaatst voor de halve finale van de 400 meter horden. Ze eindigde in haar serie, ondanks een sterke eindsprint, als vierde in een tijd van 54,84 seconden. De eerste drie zijn verzekerd van een plaats in de volgende ronde. Volgens de commentator van de NOS had Peeters haar ritme niet op orde. Peeters maakt nog een kans om door te gaan, dan moet ze met haar 54,84 seconden bij de drie tijdsnelsten zitten. De 27-jarige Peeters verkeert dit jaar in uitstekende vorm. Ze veroverde in juni haar eerste individuele medaille op dit onderdeel tijdens de Europese Kampioenschapen atletiek in Rome. LEES OOK: Oma was kampioen veldlopen en nu gaat Cathelijn ook als een speer

Cathelijn Peeters in actie tijdens de series van de 400 meter horden (foto: ANP 2024/Robin van Lonkhuijsen).

Cathelijn Peeters liep ondanks een sterke eindsprint rechtstreekse plaatsing mis (foto: ANP 2024/Anne-Christine Poujoulat AFP).

Bondscoach verwacht uitstel triatlon

Bondscoach Marcel Wouda houdt er serieus rekening mee dat de landenwedstrijd triatlon wordt uitgesteld van maandag naar dinsdag. Dat laat hij weten aan de NOS. De waterkwaliteit is door de stortbuien van donderdag weer verslechterd, waardoor de organisatie de parcoursverkenning voor de gemengde landenwedstrijd heeft geschrapt. "Het duurt even voordat de rivier weer schoon is"< weet Wouda. "Dat hebben we de vorige keer ook gezien."

Triatleet Maya Kingma in actie tijdens de individuele triatlon op de Olympische Spelen (foto: ANP 2024/Robin van Lonkhuijsen).

Maya Kingma in actie tijdens de olympische triatlon (foto: ANP 2024/Robin van Lonkhuijsen).

Pieter van den Hoogenband spreekt van 'estafette voor de eeuwigheid'

Chef de mission Pieter van den Hoogenband van de Nederlandse olympische equipe noemt de gemengde estafette op de 4x400 meter die gisteravond in Parijs goud veroverde een 'estafette voor de eeuwigheid'. De oud-zwemmer, zelf winnaar van drie gouden olympische medailles, sprak van atletiekgeschiedenis die is geschreven door TeamNL met Eugene Omalla, Lieke Klaver, Isaya Klein Ikkink en Femke Bol. "Majestueus en legendarisch", schreef de chef de mission uit Geldrop bij de foto's van de atleten na de finish op Instagram. De estafette zorgde voor de eerste gouden medaille voor Nederland in het olympische atletiektoernooi en de zesde in totaal.

Pieter van den Hoogenband (rechts) is chef de mission tijdens deze Olympische Spelen (foto: ANP 2024/Robin Utrecht).