Dag 9 Olympische Spelen: hockeyers in halve finale, Niels Laros in finale

Tijdens de Olympisch Spelen in Parijs komen ook zondag diverse Brabanders in actie. Onder anderen de zwemmers Nyls Korstanje en Stan Pijnenburg, kanoër Joris Otten en de hockeymannen moe(s)ten aan de bak. In dit dagoverzicht houden we je op de hoogte van de prestaties van onze provinciegenoten.

Teamtriatlon gaat door

De landenwedstrijd in de olympische triatlon in de Seine kan morgen gewoon doorgaan. "De laatste analyseresultaten bevestigen dat de waterkwaliteit van de Seine op het triatlonterrein de afgelopen uren is verbeterd en ze laten zien dat de waterkwaliteit binnen aanvaardbare grenzen zal liggen tijdens de wedstrijd", meldt de organisatie van de Spelen in een persbericht.

Er waren twijfels of de gemengde estafette volgens planning afgewerkt zou kunnen worden, nadat de waterkwaliteit in de Seine na stortbuien op woensdag en donderdag weer was verslechterd.

Niels Laros naar finale 1500 meter

Niels Laros zit bij de laatste tien van de 1500 meter. De 19-jarige atleet uit Oosterhout plaatste zich vanavond voor de finale, die dinsdag wordt gelopen. Hij werd knap vierde in zijn serie. Zijn tijd was: 3.22,22. In de vorige serie bereikte landgenoot Stefan Nillissen ook de halve finale. Nederland is zelden vertegenwoordigd in de olympische finale over 1500 meter en dat nu twee mannen dit bereikt hebben, is een unicum.

Tegen de verslaggever van de NOS was Laros redelijk tevreden: "Het had beter gekund, maar uiteindelijk gaat het erom dat je de finale haalt. Ik probeer altijd zo rustig mogelijk te blijven en vandaag was ik redelijk relaxt." Laros beaamde wel dat hij een 'beetje geluk' had, omdat hij in de slotfase ingesloten dreigde te raken. Enthousiast was hij over het feit dat zijn maatje, Stefan Nillissen, ook de finale had bereikt. De twee vlogen elkaar na Laros' wedstrijd in de armen. Over zijn kansen in de finale zei Laros: "Ik denk dat er heel veel mogelijk is als ik het beste van mezelf laat zien." De Oosterhouter voegde eraan toe dat hij veel te danken heeft aan zijn coach, Tomasz Lewandowski.