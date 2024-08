Marianne Vos pakt olympisch zilver na zinderend slot: 'Gedaan wat ik kon'

Marianne Vos is als tweede geëindigd tijdens de olympische wielerwedstrijd op de weg. Kilometerslang leek het op een finalestrijd uit te draaien tussen de wielrenster uit Babyloniënbroek en de Hongaarse Blanka Kata Vas. Maar waar twee honden vochten om de gouden medaille, ging de Amerikaanse Kirsten Faulkner ermee heen.

Vos won in Parijs nog wel de spannende eindsprint om de tweede plaats. Derde werd, met een banddikte verschil, de Belgische Lotte Kopecky. De Belgische favoriet wist diep in de finale samen met Faulkner het leidende tweetal te achterhalen, waarna de Amerikaanse er als een speer vandoor ging. Zo bleven drie rensters over voor zilver en brons. De ultieme triomf in de Franse hoofdstad Parijs had de bekroning moeten worden op een seizoen, waarin Vos (37) terugkeerde na een vervelende blessure. In 2012 werd Vos wel olympisch kampioen.

Marianne Vos wacht in spanning af wat de fotofinish oplevert (foto: ANP).

Nu werd het zilver en daar kon ze best mee leven. "Ik ben helemaal kapot en dan heb je alles gegeven. Of ik iets fout heb gedaan? Dat zal heus wel, maar dat gaan we straks evalueren. Ik laat dit eerst bezinken”, zei ze direct na afloop tegen een NOS-verslaggever.

"Ik heb een dubbel gevoel, want we gingen voor goud en dat is niet gelukt."