Suzan ziet aanslag bij haar huis vanuit Spanje: ‘Ik blijf op vakantie’

Suzan krijgt de schrik van haar leven als ze vrijdagnacht door haar buurvrouw gebeld wordt. Een voorbijganger gooit bij haar huis aan de Van Limburg Stirumstraat in Oss een vuurwerkbom over de schutting. Niet veel later is er een enorme explosie. Dat ziet de bewoonster allemaal op camerabeelden terwijl ze aan het 'genieten' is van haar vakantie. “Ik kan totaal niet meer genieten, maar ik blijf hier in Spanje”, vertelt Suzan vanaf haar vakantieadres aan Omroep Brabant.

Drie dagen na de explosie is Suzan nog altijd geschrokken. Vooral ook omdat na de explosie haar huis is gesloten door de gemeente. “Als ik terugkom van vakantie ben ik dakloos. De gemeente wil geen opvang regelen”, zegt ze ontgoocheld.

"In een soort tasje zit een vuurwerkbom."

“Ik zag de explosie meteen op beeld na een belletje van de buurvrouw”, zegt de bewoonster vanuit Spanje. “Op de beelden zie ik iemand langslopen, maar hij wordt gestoord als er twee mensen in de straat staan. Drie minuten later loopt hij terug. In een soort tasje zit een vuurwerkbom en die wordt over de schutting gegooid.” Na een sissend geluid ontstaat er een explosie in de tuin van Suzan. “Ik heb geen idee waar het vandaan komt, ik heb met niemand ruzie.” Begin juli was ze ook al doelwit van een ‘aanslag’. Toen is geprobeerd de auto van Suzan in brand te steken. Ze kon zelf de brand net op tijd blussen. De schade na de explosie lijkt mee te vallen. "Maar dat kan ik zelf niet meer zien. De politie heeft de camera’s losgekoppeld", beweert ze. "Maar volgens mijn zus heeft een conifeer in brand gestaan en is de rolluik kapot omdat de politie binnen wilde kijken."

"Dan maar met mijn drie kinderen in de auto zitten voor mijn huis."

De bewoonster is op dit moment vooral boos omdat de burgemeester haar woning heeft gesloten. “Ze hebben vanwege de veiligheid van de buurt mijn woning gesloten, maar ik was er zelf niet. Ik ben sinds 26 juli op vakantie.” Officieel heeft ze nog geen bericht gehad van de gemeente, maar waarschijnlijk mag ze tot en met 26 augustus niet naar huis. “Belachelijk. Er waren de afgelopen jaren wel honderd autobranden en meerdere liquidaties in de wijk en nu moet ik ervoor boeten.” “Tot 16 augustus ben ik hier in Spanje, daarna moet ik maar met mijn drie kinderen in de auto gaan zitten voor het huis. De gemeente heeft al aangegeven dat ze geen opvang gaan regelen.” Haar advocaat heeft geadviseerd om vanaf nu elke dag de gemeente te bellen en te vragen om een tijdelijke woonruimte.

"Ik kan beter in Spanje blijven."