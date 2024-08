112-nieuws: auto in loods vat vlam • drugsafval gevonden in een schuur

16.20

Drie mannen die vanochtend in het Burgemeester Geukerspark in Helmond bier zaten te drinken, trokken de aandacht van twee agenten die voorbij fietsten. Hun oog viel op een blikje bier bij een van de mannen. Toen de agenten dichterbij kwamen, gooide een van hen een jas over het biertje. Agenten gingen in gesprek met de mannen en zagen dat een van hen, een 40-jarige man uit Helmond, iets in zijn broekzak had wat op een pistool leek.

"Met de hand op mijn dienstwapen zagen wij dat de persoon iets uit zijn broekzak haalde en dit in een reflex voor ons op straat gooide. Wij konden op dat moment niet zien of dit een echt vuurwapen of een op een vuurwapen gelijkend voorwerp betrof." De Helmonder werd aangehouden en naar het politiebureau gebracht. Onderzoek leerde dat hij een gasdrukpistool had, bijna niet te onderscheiden van een echt vuurwapen. "Het had niet veel gescheeld of wij hadden ons dienstwapen moeten gebruiken."