Aanslag met molotovcocktail, jongen (15) meldt zich bij politie

Een 15-jarige jongen uit Waalwijk heeft zich bij de politie gemeld als verdachte van een aanslag met een molotovcocktail op een huis aan de Nieuwevaert in Kaatsheuvel. Hij werd maandagmiddag aangehouden op de Tilburgseweg in Sprang-Capelle. Het huis werd in de nacht van 9 op 10 mei bestookt met de brandbom.

Bij de aanslag was nog een andere persoon betrokken, de politie is nog op zoek naar hem. Bureau Brabant vertoonde een week na de aanslag bewakingsbeelden. Hierop zijn twee mannen te zien die hun gezicht hebben bedekt. Eerst gooit een van hen de ruit van het huis in met een groot voorwerp, waarschijnlijk een stoeptegel. Daarna zie je hoe een van de twee daders een fles met een lont vastheeft. Hij steekt de fles aan en werpt de brandbom in de richting van het huis. Daarna is te zien hoe hij zonder de fles wegrent. Het huis vat vlam.

Foto: Floortje Steigenga.