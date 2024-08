112-nieuws: man komt onder heftruck • vrouw (85) al uren vermist

15.44

Een medewerker van een groothandel voor landbouwproducten aan de Gerstdijk in Helmond is vanmiddag onder een heftruck gekomen. Hij raakte daarbij gewond aan zijn been. De brandweer moest samen met ambulancepersoneel de man bevrijden uit zijn positie. Daar deden ze ruim een half uur over. Een traumahelikopter kwam ook naar het bedrijf. De man is met de ambulance meegegaan naar het ziekenhuis in Nijmegen. De arbeidsinspectie is een onderzoek gestart naar het ongeluk.