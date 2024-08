112-nieuws: Maserati door brand verwoest • verkeerslichten N268 vallen uit

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

Liveblog

23.29 Maserati door brand verwoest Een Maserati Ghibli met een nieuwwaarde van 100.000 euro ging gisteravond in vlammen op in Rosmalen. De eigenaren waren net thuis van een dagje weg toen de auto ineens vlam vatte. De eigenaren belden vervolgens snel de brandweer, maar die kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. Er lijkt sprake van een technisch mankement. Van de Maserati bleef weinig over (foto: Bart Meesters).