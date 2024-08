'Vliegtuigspotters hebben hoge muur aan zichzelf te danken'

Vliegtuigspotters vinden het jammer dat Vliegbasis Volkel een muur heeft geplaatst bij een spottersplek waar goed zicht was op de straaljagers. Toch begrijpen sommige liefhebbers ook dat grondmedewerkers en piloten klaar zijn met pottenkijkers, want sommige vliegtuigspotters waren wel heel fanatiek. "Ze zetten ladders neer om in de cockpit te kunnen kijken."

De muur is bijna vier meter hoog en negentien meter lang. "Het ziet er niet heel aantrekkelijk uit. Je mist een stuk van het uitzicht", zegt spotter Mari. Vanaf de plek waar de muur staat, zagen hij en zijn collega-spotters straaljagers van defensie opstijgen en landen. "Ik vind het jammer dat je de straaljagers nu niet van verder weg aan ziet komen", gaat hij verder. Mari vermoedt dat de muur er niet alleen voor de privacy van medewerkers staat. "Ik denk dat het indirect toch te maken heeft met alle spanningen in de wereld." Volgens de vliegbasis is dat niet het geval en is de muur enkel gebouwd zodat medewerkers en piloten ongestoord hun werk kunnen doen.

"Spotters hebben het zelf verpest."

Daar kan vliegtuigspotter Nico uit Vught zich iets bij voorstellen. "Sommige spotters hebben het zelf verpest, omdat ze hier ladders neerzetten zodat ze in de cockpit konden kijken. Dat mag niet van defensie en daarom hebben ze de muur geplaatst. Eigen schuld." Hij baalt er wel van dat sommige fanatieke spotters zover gingen. "Het is voor ons erg jammer, want piloten zwaaiden soms naar ons voordat ze instapten." Nico denkt overigens niet dat de muur er staat vanwege veiligheidsdreigingen. "Of er oorlog is of niet. Het maakt echt niet uit of er een muur staat", denkt hij.

De muur beperkt het zicht op de straaljagers die vertrekken vanaf de vliegbasis (foto: Rene van Hoof).

Lisette uit Vught is een erg fanatieke spotter. "Wij komen hier al jarenlang en staan er in regen en wind", vertelt ze. Toch heeft ze niet zo'n bezwaar tegen de muur. "Ik kan me er iets bij voorstellen dat ze ongestoord hun werk willen doen."

"Geen foto's meer maken in de cockpit."