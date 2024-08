Basketbalgoud heeft ook een Brabants tintje: 'Wel even losgegaan'

Het was een zinderende, spectaculaire finale in het 3x3 basketbal voor de heren bij de Olympische Spelen maandagavond in Parijs. Langs de kant vierden ook de monteurs van het Helmondse bedrijf Schelde Sports feest. Dit bedrijf leverde de 35 basketbaltorens voor het olympische toernooi. De beslissende tweepunter van Worthy de Jong viel dus door een netje aan een Helmondse toren.

“Echt heel bijzonder”, zegt Ron Larmit van Schelde Sports. “We waren volop aan het werk, want we leveren ook de basketbaltorens voor het 5x5 toernooi. Maar we besloten naar de finale te gaan kijken. We kwamen wat later aanlopen en konden van 500 meter afstand al 'Allez Les Blues' horen. Het is wel heel bijzonder hoe Nederland dit eigen huis helemaal stil heeft weten te krijgen”, lacht hij. “We zijn wel even losgegaan.”

Bij elke wedstrijd zitten de monteurs van het Helmondse bedrijf langs de lijn. Ze moeten namelijk kunnen ingrijpen als er iets kapot gaat aan de basketbaltorens en netten. “Maar gelukkig gebeurt dat nooit”, zegt Larmit, die met vier monteurs nog de hele week in Parijs aan het werk is. En daarna is het nog niet klaar, want dan gaat het bedrijf ook werken op de Paralympische Spelen.

Na elke wedstrijd geven de basketballers en de monteurs elkaar een high five. “Dat zijn wel de mooie momenten”, zegt Larmit. “We komen in alle uithoeken van de wereld. Maar de Olympische Spelen zijn toch wel een stapje omhoog. We kunnen de kijkcijfers zien, het is een van de meest bekeken sporten. Mijn telefoon ontplofte bijna na de finale. Echt iedereen zat te kijken.”

Het 3x3 basketbal werd in Tokio in 2021 voor het eerst olympisch. “We hebben in Nederland de sport meteen omarmd”, zegt Larmit. “De rest van de wereld nog niet zo. Maar het begint steeds meer aan te slaan. En de Olympische Spelen zijn natuurlijk een enorme trigger. Uiteindelijk is dat ook goed voor onze torens. We doen heel veel export. Andere landen kunnen nu zien dat een klein land als Nederland hier het goud pakt. Ze zien dat ze kans maken. Er is nu veel positieve aandacht voor de sport.” Maar vooralsnog zijn er acht startplekken. Dat maakt het ook moeilijk voor landen om erbij te zijn.

Het werk is nog niet gedaan voor Ron Larmit en zijn monteurs. Dinsdagavond staat er weer een wedstrijd in het 5x5 basketbal op het programma. De sterren van de Verenigde Staten maken dan hun opwachting. Dat maakt het wel bijzonder voor de Helmonders. “Een ster als LeBron James gaat gewoon met onze toren aan de gang. Het is het hoogste niveau in het basketbal”, zegt Larmit trots. Dit weekend zijn de finales van het 5x5 basketbaltoernooi, voor de dames en de heren.

