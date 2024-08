Hoog bezoek voor Corso Zundert: koningin Máxima komt zelf prikken en tikken

Het prikken en tikken van dahlia’s. Wie is er niet mee opgegroeid in Zundert? Maar voor het Koninklijk Huis is het een onbekende traditie. Tot 30 augustus, want dan gaat Koningin Máxima zelf de dahlia’s vastmaken op de praalwagens die twee dagen later door het dorp trekken. Het corso ontstond in 1936 bij gelegenheid van de verjaardag van Koningin Wilhelmina. De grootste dahliashow ter wereld wordt dit jaar op 1 september voor de 82e keer gehouden.

Drie buurtschappen kunnen op koninklijke hulp rekenen: Helpt Elkander, De Berk en Klein Zundert. Eerst krijgt Hare Majesteit van vrijwilligers een rondleiding langs de wagens in opbouw. Ook wordt haar verteld wat er in de aanloop van het traditionele evenement allemaal bij komt kijken. Verder kan Máxima rekenen op een lesje cultuur. De vrijwilligers gaan haar uitleggen wat de betekenis is van het corso binnen de gemeenschap en als verbinding tussen generaties. Daarna moet er 'gewoon' gewerkt worden. Dit betekent dat ook de koningin mee gaat helpen bij het prikken en tikken van de dahlia’s, waarmee de bloemen op de wagens bevestigd worden. Bij haar bezoek mogen alleen leden aanwezig zijn van de drie buurtschappen. LEES OOK: Billenknijpen voor het bloemencorso: 'Toch altijd spannend' Mochten er bouwgroepen zijn, die denken dat ze nu achter het net vissen: ook voor hen maakt Máxima tijd. Bij het bezoek aan het derde buurtschap zijn ook de mensen van de andere buurtschappen aanwezig om een praatje te maken en om de maquette van hun creatie te laten zien. Máxima's bezoek gaat anderhalf uur duren.

"Het Corso brengt de inwoners samen."

Twintig buurtschappen en meer dan zevenduizend vrijwilligers maken jaar in jaar uit samen het Corso. Dat is zo uniek dat het evenement, dat altijd enorm veel publiek trekt, ook internationaal tot de verbeelding spreekt. Het Corso Zundert en de corsocultuur staan op de lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van UNESCO. Burgemeester Joyce Vermue is trots dat nu ook het Koninklijk Huis zijn weg heeft gevonden naar Zundert. Volgens haar wordt hiermee benadrukt hoe belangrijk het corso is voor de plaatselijk gemeenschap: “Niet alleen op de eerste zondag in september, maar juist ook het jaar rond brengt het Corso de inwoners samen, delen zij lief en leed en werken zij samen aan de realisatie van Corsozondag.”

"Een grote kroon op het werk van de hele corsogemeenschap."