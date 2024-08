Slimme Brabantse lampen moeten Formule 1-topteam aan zeges helpen

Het Eindhovense lichtbedrijf Signify gaat tot eind 2026 samenwerken met het Formule 1-team van Mercedes. Er wordt onder meer slimme verlichting geïnstalleerd in de fabriek en pitboxen om personeel alerter te houden en jetlags te verminderen. Het logo van de voormalige lichtdivisie van Philips was de afgelopen drie races al op de auto's en racepakken te zien. En daar profiteerde Signify meteen maximaal van, volgens Tom Lodge. "Twee overwinningen in drie races, de timing had niet beter kunnen zijn."

Signify gaat op drie vlakken samenwerken met het team van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Het lichtbedrijf gaat Mercedes helpen verduurzamen, slimme verlichting installeren die prestaties van het personeel en coureurs verbeteren en verlichting maken die het kijken naar Formule 1 en het spelen van racegames leuker en mooier maakt.

Jetlags verminderen

Het Formule 1-seizoen telt inmiddels 24 races over de hele wereld en dat betekent heel veel reizen en ook de nodige jetlags. Vooral voor de monteurs en engineers is het loodzwaar. "In een sport waar het om details gaat, kan de juiste verlichting dan helpen mensen alert te houden en betere prestaties te leveren", legt Tom Lodge van Signify uit. "Het verminderen van jetlags met speciale verlichting die echt daglicht nabootst, is nou precies iets waarmee we kunnen helpen."

Signify heeft al lampen die dat kunnen. Die worden na de zomerstop opgehangen bij het team van Mercedes. "Die verlichting gaan we verder ontwikkelen. De techniek waarmee Formule 1-auto's rijden, vind je vaak later terug in je eigen auto", legt Lodge uit.

Van de pitbox naar kantoor

Wat hem betreft geldt dat ook voor de slimme verlichting die straks in de Formule 1 gebruikt wordt. "Het is goed mogelijk dat die lampen straks in kantoren of fabrieken gebruikt worden. Vooral als daar ook rond de klok wordt gewerkt."

In de fabriek van het Mercedes team in het Engelse Brackley komt ook overal Signify-verlichting te hangen, vertelt Tom Lodge. "Het moet ervoor zorgen dat mensen zich daar beter kunnen concentreren, maar ook dat het prettiger werken is omdat bijvoorbeeld de ogen meer rust krijgen."

Duurzaamste sportteam

Signify claimt voorloper te zijn in de lichtindustrie als het gaat om CO²-reductie en verduurzaming. Het Eindhovense bedrijf wil in 2040 klimaatneutraal zijn. "We gaan de kennis die we daarmee opgedaan hebben en nog steeds opdoen, delen met het Formule 1-team. Mercedes wil namelijk het duurzaamste sportteam ter wereld worden en daarbij kunnen we helpen."

Het Eindhovense lichtbedrijf is niet helemaal nieuw in de Formule 1. De avond- en nachtraces in Singapore en Las Vegas worden verreden onder kunstlicht van Signify. "We hebben in totaal tien projecten lopen bij Mercedes en hopen dat het team, bedrijven en consumenten profiteren. En ja, het is ook de bedoeling dat naast Philips HUE al onze merken bekender worden."

Perfecte timing

De logo's van Signify waren voor het eerst op de Formule 1-auto's van Mercedes te zien tijdens het Engelse Grand Prix-weekend begin juli. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton won die race prompt, nadat hij al ruim twee jaar niks had gewonnen en Mercedes ook nauwelijks om het podium meedeed. "We hadden ons geen beter begin van de samenwerking kunnen wensen", blikt Lodge terug.

En ook de laatste race in de Belgische Ardennen werd gewonnen door Mercedes. In eerste instantie door George Russel, maar de als tweede gefinishte Lewis Hamilton erfde die zege omdat de auto van Russel te licht bleek.

