Run op bronwater na aantreffen poepbacterie: 'Ineens was het chaos'

Mensen slaan massaal mineraalwater in nu Brabant Water de E. colibacterie heeft gevonden in drinkwater in Boxtel en omgeving. De schappen in supermarkten in Boxtel zijn helemaal leeg. "Of we woensdag al water hebben, is de vraag", zegt een medewerkster. "Dat hebben we wel gevraagd, maar dat is misschien te kort dag. We hebben sowieso extra besteld voor donderdag."

Sinds de poepbacterie is aangetroffen geldt er een kookadvies voor inwoners van Boxtel, Liempde, Olland en Lennisheuvel die hun kraanwater willen drinken. Toen dat dinsdagavond bekend werd, gingen inwoners van Boxtel massaal naar de winkel om nog mineraalwater in te slaan. Bij Jumbo Oosterhof konden ze de drukte amper aan, vertelt een medewerker. "Het ging zo hard dat we het niet konden bijbenen. Ineens liep het storm en was het chaos. Wij hebben geen mineraalwater meer." LEES OOK: Poepbacterie in drinkwater gevonden: duizenden mensen moeten water koken Een Jumbo-klant werd gewezen op de laatste flessen bruisend water. "Ja, maar mijn hond moet gewoon water drinken. Dat wordt gewoon water koken." Ook bij de Albert Heijn zijn de schappen leeg. Een klant zegt nog nooit zo'n drukte te hebben gezien. Het bronwater is helemaal uitverkocht. Klanten mochten er maximaal twee flessen meenemen. Kleine sporen

In het drinkwater zijn dinsdag "hele kleine sporen" van een mogelijk ziekmakende E. colibacterie gevonden. Het water is Volgens Brabant Water alleen drinkbaar als het vooraf ten minste drie minuten gekookt wordt. Volgens Brabant Water geldt het advies naar verwachting enkele dagen.