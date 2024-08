'Brand bij appartement aangestoken vanwege regenboogvlag'

De brand die dinsdagnacht uitbrak op een balkon van een appartement in Breda heeft te maken met een regenboogvlag die op het balkon hing. Dat zeggen bewoners van het appartementencomplex aan de Spitsbergenstraat tegen Omroep Brabant. De politie zegt te weten van de vlag en doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.

Er hangt normaliter een regenboogvlag op het balkon. “Die is al een paar keer gestolen”, zegt Herman. Hij woont pal boven het appartement waar de brand uitbrak. Herman denkt net als een aantal andere bewoners dat er vanwege de regenboogvlag nu brand is gesticht.

Herman werd midden in de nacht wakker gemaakt door de bewoner van het appartement waar de brand uitbrak. “Ze riep: ‘Er is brand in mijn huis!’ Ik heb daarna geprobeerd om andere bewoners hier wakker te maken, maar dat lukte niet bij iedereen. Het is hier goed geïsoleerd en het was diep in de nacht.”

De roetschade in het getroffen appartement is volgens de bovenbuurman groot. “Er zal veel moeten gebeuren aan het appartement”, zegt hij. Twee katjes werden door de brandweer uit de woning gered. Bewoners van naastgelegen appartementen werden wakker gemaakt en gevraagd om naar buiten te gaan. De bewoonster is ergens anders opgevangen.

Door de hitte van de vlammen sprong een ruit op de slaapkamer, waardoor de hele woning in korte tijd in een dikke laag rook stond. Het balkon ligt aan de Rijpstraat. Toen de brand onder controle was, heeft de brandweer de gangen van het complex geventileerd.

