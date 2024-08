Geen zorgen over vervuild drinkwater in verzorgingshuis

Het drinkwater in Boxtel, Liempde, Olland en Lennisheuvel is vervuild met de E. colibacterie. Er zijn dinsdag ‘hele kleine sporen’ van deze mogelijk ziekmakende poepbacterie gevonden. Brabant Water adviseert inwoners hun drinkwater eerst te koken. Gevolg: lege schappen waar ooit flessen water stonden in de supermarkten. Gelukkig lijkt de situatie voor de rest onder controle.

In verzorgingshuis Liduina in Boxtel maken ze zich in ieder geval geen zorgen. De pannen water staan op het fornuis om bewoners van een vers, bacterievrij kopje koffie te voorzien. Terwijl ze genieten van een frietje staat de muziek aan en de lopen de mensen in polonaise door de zaal. “Wij maken er geen probleem, maar gewoon een feestje van!”, vertelt een enthousiaste verzorger. Toen Eric van der Palen, manager van het verzorgingshuis, het nieuws hoorde, moest er snel worden geschakeld: “ We moesten meteen in actie komen. We werken met kwetsbare mensen met een verminderde weerstand. We zijn dus ontzettend alert op de voorzorgsmaatregelen.” Er wonen 180 bewoners in Liduina, en ‘elke afdeling werkt dus ontzettend hard om het allemaal te regelen’.

“Ik werk al veertig jaar in de zorg, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt.”

Maar de situatie is nu onder controle. Volgens Van der Palen is het niet nodig om extra personeel in te zetten. “Werknemers zetten nu tussen de normale werkzaamheden door een pannetje water op het fornuis. Als de bewoners om een glas water vragen, krijgen ze dat gewoon. Alleen komt het niet à la minute.” Wel vindt hij het uitzonderlijk: “Ik werk al veertig jaar in de zorg, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt.” Om het verzorgingshuis te ondersteunen, heeft de gemeente beloofd dat Liduina voorrang krijgt zodra er water beschikbaar is. Drinkwaterleverancier Brabant Water heeft beloofd dat er tanks met drinkwater zijn, die volgens Van Der Palen ‘ieder moment’ binnen kunnen komen.

“Het voelt een beetje alsof ik thuis op vakantie ben”