112-nieuws: auto botst op motor tijdens proefrit • jonge vrouw te water

13.00

Een automobilist is tijdens een proefrit gebotst op een motorrijder in Sint Hubert. De botsing vond plaats op de N264, ook wel bekend als de Pastoor Jacobsstraat. De auto en motor zijn hierbij flink beschadigd en door een bergingsbedrijf afgevoerd.

De bestuurder van de auto is enorm geschrokken van het ongeval. De motorrijder wordt in een ambulance gecontroleerd op verwondingen. Het is nog niet bekend of een rit naar het ziekenhuis nodig is. Het verkeer heeft veel last gehad van het ongeluk.