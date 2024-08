112-nieuws: politiemacht in actie voor dreigende man • taxibusje ramt huis

08.29

In een appartement aan de Hoge Slagen in Den Bosch ontdekte de politie gisteren een hennepkwekerij met 196 hennepplanten. Dat maakte de politie vanochtend bekend. Door de verdachte was zodanig met de stroomvoorziening geknoeid dat er brandgevaar was ontstaan. Netwerkbeheerder Enexis heeft alles hersteld. Het huis is vervolgens op last van de burgemeester gesloten.