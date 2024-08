Kookadvies blijft nog dagen gelden door poepbacterie in drinkwater

Brabant Water verwacht dat inwoners van Boxtel, Liempde, Olland en Lennisheuvel hun drinkwater nog wel een paar dagen moeten koken voor gebruik. Het drinkwaterbedrijf is bezig met het schoonmaken van de reinwaterkelders waar de E. colibacterie, ook wel poepbacterie genoemd, werd aangetroffen. Het kookadvies als gevolg van het aantreffen van de poepbacterie blijft daarom nog een paar dagen van kracht.

Brabant Water zegt hard aan een oplossing te werken. De poepbacterie werd aangetroffen in de reinwaterkelders van een waterproductiebedrijf in Schijndel dat onderdeel is van Brabant Water. In de kelders wordt gezuiverd drinkwater opgeslagen. Hoe de bacterie daar terecht kon komen, wordt nog onderzocht.

De reinwaterkelders worden op dit moment schoongemaakt. Daarnaast neemt Brabant Water extra watermonsters in de kelders en in het leidingnet. Inwoners van de getroffen gemeenten wordt geadviseerd om nog een paar dagen hun drinkwater voor minstens drie minuten te koken.

Extra drinkwater

Brabant Water adviseert de inwoners ook om de komende dagen goed te blijven drinken, omdat het warm wordt. De openbare watertappunten zijn gesloten vanwege de E. colibesmetting.

Het drinkwaterbedrijf levert extra drinkwater aan kwetsbare inwoners van zorginstellingen. Dat doen zij met kleine waterwagens van ongeveer 700 liter en nooddrinkwaterflessen van vijf liter. De wagens worden iedere dag ververst en aangevuld.

